phoenix-Interview: EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani für Marshallplan mit Afrika

Antonio Tajani, Präsident des Europäischen

Parlaments, hat sich für mehr Investitionen der EU in Afrika

ausgesprochen. „Etwa 40 bis 50 Milliarden müssen bereitgestellt

werden. China investiert 60 Milliarden in Afrika und ist weiter weg

als wir. […] Die einzige Strategie ist wirklich, wenn wir einen

Marshallplan mit Afrika auflegen, wenn wir mehr dort investieren. Wir

müssen mit einer europäischen Stimme sprechen und geeint da stehen,

wenn wir unser Ziel erreichen wollen“, sagte Tajani im

phoenix-Interview beim EU-Gipfeltreffen in Brüssel, bei dem die

Staats- und Regierungschefs auch über das Thema Migration

diskutierten.

Hauptthema des Treffens sind jedoch die Brexit-Verhandlungen. Laut

Tajani sind für das Europäische Parlament folgende Punkte wichtig:

Die Rechte der europäischen Bürger im Vereinigten Königreich, die

Rechte der britischen Bürger in Europa, Geld und der Notfallplan für

die Grenze zwischen Nordirland und Irland. „Ich denke, Theresa May

will einen Vertrag, und wir wollen einen Vertrag. Es gibt

unterschiedliche Positionen, was die Notfalllösung anbelangt, das ist

der wichtige Punkt im Augenblick“, so Tajani weiter.

