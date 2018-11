phoenix runde: „Immer mehr Dieselfahrverbote – Mobilität am Limit“ – Donnerstag, 22. November 2018, 22.15 Uhr

Freie Fahrt für freie Bürger. Von wegen! Essen,

Gelsenkirchen, Bonn, Berlin – für Dieselfahrer gelten in immer mehr

Kommunen Fahrverbote. Sie müssen ausbaden, was die Automobilindustrie

versäumt und vertuscht hat. Umrüsten, umtauschen, neu kaufen – so

oder so bleiben Kosten am Autobesitzer hängen.

„Auf lange Sicht muss jedoch in Sachen Mobilität ein Umdenken

stattfinden“, fordern Mobilitätsforscher. Es gebe viel zu viele

Autos, zu wenige oder zu schlechte Alternativen zum eigenen PKW, ein

zu langes Festhalten am Diesel.

Wie sinnvoll sind Fahrverbote? Welche Konsequenzen haben sie? Wie

sollen Kommunen kontrollieren, ob die Verbote eingehalten werden? Wie

sehen attraktive Alternativen zum Auto aus und was kosten sie? Welche

neuen Konzepte sind in Sachen Mobilität nötig?

Darüber diskutiert Moderatorin Anke Plättner u.a. mit:

– Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer Deutscher Städte- und

Gemeindebund

– Barbara Metz, Stellv. Bundesgeschäftsführerin Deutsche

Umwelthilfe

