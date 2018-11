Straubinger Tagblatt: Italienischer Haushalt – Alle Chancen auf Hilfe

Die Kommission bekommt nun die Quittung dafür,

dass sie in der Vergangenheit gerade auch bei anderen großen

Schuldensündern weggeschaut hat. Das liefert den Populisten in Rom

einen willkommenen Anlass, sich erneut als Opfer der angeblichen

europäischen Diktatoren in Brüssel zu inszenieren. Das ist Unsinn –

natürlich. Weil Italien niemandes Vasall und schon gar kein

Leichtgewicht dieser Währungsunion ist. Das macht den Weg frei für

einen gemeinsamen Weg der Europäischen Union mit Rom. Das Land hat

alle Chancen, Hilfe zu bekommen. Es könnte auf Partner in Europa

bauen, die bereit sind, mitzuspielen. Das Einzige, was die

italienische Staatsspitze einbringen müsste, wäre ein deutliches

Bekenntnis zu den Regeln, die in diesem Euro-Klub aus guten Gründen

gelten.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell