Innovation Made In Europe: Amazon gibt bekannt, europaweitüber 5.500 Mitarbeiter im Technologiebereich zu beschäftigen – weitere Stellen sollen folgen

– In den letzten 16 Jahren hat Amazon in ganz Europa stark in

Innovationen investiert und wächst weiter.

– Amazon stellt derzeit Hunderte von Mitarbeitern in seinen

Entwicklungszentren in Deutschland, Österreich, Frankreich,

Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden,

Polen, Rumänien und Spanien ein.

– Die Stellen in Europa reichen von Wissenschaftlern des

maschinellen Lernens und Robotik Spezialisten bis hin zu

Software, Hardware, Luft und Raumfahrtingenieuren.

Amazon gibt heute bekannt, über 5.500 hochqualifizierte Forscher

und Ingenieure in seinen 25 Amazon Entwicklungszentren in Europa zu

beschäftigen, die für Kunden täglich Produkte und Services wie Alexa,

Amazon Web Services (AWS), Consumer und Transportation Technology

weiterentwickeln und verbessern. Zu diesen Teams – mit Sitz in

Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien,

Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Rumänien und Spanien – zählen

Wissenschaftler für maschinelles Lernen, Robotikspezialisten,

Lösungsarchitekten, Software, Hardware, Luft und Raumfahrtingenieure

und viele mehr.

„Seit über 16 Jahren sind unsere europäischen Entwicklungszentren

ein wichtiger Teil unserer Mission, im Namen von Kunden auf der

ganzen Welt an Innovationen zu forschen“, sagte Jeff Wilke, CEO

Worldwide Consumer, Amazon. „Viele der Produkte und Services, die

unsere Kunden lieben, kommen aus Europa. Dazu gehört Alexa: Sie

verdankt ihre Stimme Amazon Mitarbeitern aus Polen und hat durch die

Forschung von Mitarbeitern aus Großbritannien gelernt, Fragen zu

beantworten. Außerdem zählen dazu automatisierte Übersetzungsdienste,

die in Deutschland erfunden wurden und die es Verkäufern aus allen

Ländern ermöglichen, Produkte in die ganze Welt zu exportieren.

Unsere exzellenten Pioniere in den europäischen Entwicklungszentren

ermöglichen es uns, hunderten Millionen von Kunden auf der ganzen

Welt eine größere Auswahl, niedrigere Preise und ein besseres

Einkaufserlebnis zu bieten. Mit 25 Entwicklungszentren und über 5.500

hochqualifizierten Erfindern in ganz Europa – und weiteren, die

folgen sollen – haben wir uns langfristig verpflichtet, in

europäische Innovationen zu investieren.“ Amazon investiert in ganz

Europa weiter in Forschung und Entwicklung und kündigt heute an, dass

im nächsten Jahr ein neuer Standort in Manchester eröffnet werden

soll, ebenso werden die Entwicklungszentren in Schottland und

Cambridge ausgebaut. Seit 2010 hat Amazon 27 Milliarden Euro in seine

gesamten europäischen Aktivitäten investiert. Außerdem sollen

kontinuierlich Hunderte von Mitarbeitern in Entwicklungszentren auf

dem ganzen Kontinent eingestellt werden.

Europäische Wissenschaftler forschen für Kunden weltweit

Wissenschaftler aus der Technologiebranche, die in Amazons

europäischen Entwicklungszentren beschäftigt sind, arbeiten mit

internationalen Teams zusammen, um Produkte und Services für Kunden

auf der ganzen Welt zu entwickeln. So unterstützen beispielsweise

Entwicklungszentren in Großbritannien, Polen und Cambridge die

globale Arbeit an Amazon Alexa.

Deutschland ist heute weltweit führend im Bereich Machine

Learning. Das Entwicklungszentrum in Berlin unterstützt Amazons

globale Forschung an der künstlichen Intelligenz (KI) mit

Wissenschaftsteams in den Bereichen Computer Vision, Robotik,

maschinelle Übersetzung und Nachfrageprognose. Amazons neu eröffneter

Forschungsstandort in Tübingen konzentriert sich auf Technologien,

die es Computern ermöglichen, Kausalität zu begreifen, was wiederum

KISystemen hilft, das Kundenverhalten als Reaktion auf automatisierte

Entscheidungen vorherzusagen, z. B. die Reihenfolge der

Suchergebnisse, die das Sucherlebnis für Kunden verbessern.

Das internationale Technologieteam in Luxemburg forscht an der

Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen auf globaler Ebene, von

der Kundenerfahrung im Frontend bis hin zu BackendService

Technologien, wie Dienstleistungen für Drittanbieter oder neue

Zahlungsmethoden. In Großbritannien beschäftigt das Londoner Amazon

Entwicklungszentrum Teams von Softwareentwicklern, Experten für

Benutzeroberflächen, Datenanalysten und Grafikdesigner, die neue

Technologien für den Prime Video Service von Amazon entwickeln, von

denen Hundert Millionen Prime Kunden auf der ganzen Welt profitieren.

Es gibt tausende Modelle von Smart TVs, Spielkonsolen und

SetTopBoxen, auf denen die Prime Video App genutzt werden kann. Die

Arbeit in London trägt dazu bei, dass Kunden weltweit das gleiche

hochwertige Erlebnis haben, egal wo sie sich gerade befinden oder

welches Gerät sie benutzen.

In Schottland arbeiten die Teams im Amazon Entwicklungszentrum an

neuen Werbetechnologien, um Kunden bei der Suche und beim Entdecken

von Produkten, die sie lieben, zu unterstützen, sowie an

personalisierten Einkaufsempfehlungen, von denen Amazon Kunden und

Mitarbeiter auf der ganzen Welt profitieren.

Transportation Technology Teams aus ganz Europa führen

Lieferinnovationen ein, darunter Amazon Lockers, Pickup Points, InApp

Map Tracking und Photo on Delivery an Kunden in Deutschland,

Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien. Amazon betreibt

zudem Prime Air Entwicklungszentren in Österreich, Frankreich und

Großbritannien, die dazu beitragen ein Liefersystems zu schaffen, das

darauf ausgelegt ist, Pakete mit unbemannten Luftfahrzeugen innerhalb

von 30 Minuten oder weniger sicher zum Kunden zu bringen.

AWSTeams in ganz Europa erfinden neue CloudComputingProdukte und

Services für Kunden auf der ganzen Welt, darunter Teile des

Speicherservices Amazon S3 und des Hypervisors, der den Rechendienst

Amazon EC untermauert. Mit einer wachsenden Anzahl von Teams in acht

europäischen Entwicklungszentren erweitert AWS kontinuierlich seine

Dienstleistungen, um nahezu jede Cloud Arbeitslast virtuell zu

unterstützen. Inzwischen verfügt AWS über mehr als 125 Services, die

von Computer, Storage, Networking, Database, Analytics, Application

Services, Deployment, Management, Developer, Mobile, Internet of

Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Augmented/Virtual Reality

bis hin zu Security, Hybrid und EnterpriseAnwendungen reichen.

Investitionen in zukünftige Erfinder & Pioniere

Jedes der Amazon Entwicklungszentren arbeitet mit

wissenschaftlichen Institutionen, Forschungslabors, Universitäten und

Startups zusammen, um Ideen auszutauschen und die Zusammenarbeit in

ganz Europa zu fördern. Das Amazon Scholars Programm ermöglicht es

akademischen Führungskräften, flexibel mit Amazon zusammenzuarbeiten,

ohne ihre akademische Institution zu verlassen. Diese Kooperationen

reichen von der laufenden Teilzeit bis zur Vollzeitforschung und der

angewandten wissenschaftlichen Tätigkeit während eines Sabbaticals.

Wissenschaftler können bei Amazon in einer Vielzahl von Funktionen

arbeiten, die es ermöglichen, neue wissenschaftliche Ideen zu

erproben und zu messen.

Amazons Investitionen in europäische Innovationen ermöglichen es

großen und kleinen Unternehmen, ihre Produktivität zu steigern und

Millionen von Kunden auf der ganzen Welt zu erreichen. Diese kleinen

Unternehmen erreichen durch den Verkauf bei Amazon, Amazon Launchpad,

Handmade at Amazon und den lokalen Geschäften und Märkten von

AmazonFresh Millionen von Kunden. Amazon ermöglicht es Unternehmen

auch, eine größere Anzahl von Kunden zu erreichen und ihre Geschäfte

effektiver zu führen, indem es Dienstleistungen wie Alexa

Spracherkennung, Amazon Pay, den Amazon App Store und AWS anbietet.

In Europa bauen 990.000 Unternehmen und Kreative ihr Geschäft mit

Amazon Marketplace, AWS und Kindle Direct Publishing auf. Über

200.000 Arbeitsplätze in Europa werden von Unternehmen unterstützt,

die über Amazon verkaufen, und im vergangenen Jahr exportierten diese

Unternehmen Waren im Wert von über 3 Milliarden Euro.

