Piraten fordern grundsätzliche Abschaffung der Hartz4-Sanktionen

Am heutigen 29.01. stimmte der Landtag Niedersachsen

gegen einen Antrag, die Hartz4-Sanktionen gegen unter 25-jährige

verfassungsgerichtlich überprüfen zu lassen und mit einer Bundesratsinitiative

eine Abmilderung anzustoßen. (1)

“Allein schon, weil Hartz4 nicht die gern postulierte Politik des Förderns und

Forderns ist, sondern zuerst die Forderung aufstellt, bevor die Förderung

beginnt, war dies erwartbar. Denn wer Forderungen nicht erfüllt, wird

sanktioniert, jung wie alt. Selbst wenn Minister Heil jetzt ankündigt, das auch

für die unter 25-jährigen ändern zu wollen, heißt das noch lange nicht, dass es

so kommt”, erklärt Thomas Ganskow, Vorsitzender der Piraten Niedersachsen.

“Darum streiten wir Piraten für deren totale sofortige Aussetzung (2) und die

Erkundung von Wegen zum Bedingungslosen Grundeinkommen (3). Für Niedersachsen

schlagen wir ein wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt vor (4). Denn klar

ist: So, wie unser Sozialsystem aufgebaut ist, ist es mittelfristig zum

Scheitern verurteilt. Durch Digitalisierung zu erwartender Abbau von

Arbeitsplätzen (5) lässt kaum noch die bisherige Finanzierung zu. Jetzt, wo noch

Zeit ist, müssen Alternativen entwickelt werden.”

Noch gestern hat der SoVD Niedersachsen die Abgeordneten dazu aufgefordert, dem

Antrag zuzustimmen. (6)

“Wie zu erwarten, haben selbstverständlich auch die Abgeordneten der SPD den

Antrag abgelehnt. Aber von der Partei, die federführend bei der Schaffung der

Hartz4-Gesetzgebung war, ist auf keiner Ebene etwas anderes zu erwarten, als die

Verteidigung des größten sozialpolitischen Fehlers ihrer Geschichte”, ergänzt

Adam Wolf, Politischer Geschäftsführer der Piraten Niedersachsen. “Dass die

Grünen, die ebenso Wegbereiter für Hartz4 waren, diesen Antrag in Niedersachsen

als Oppositionspartei einbringen und nicht über ihre Beteiligungen an

Landesregierungen in Hessen oder Baden-Württemberg, lässt diese Partei auch

nicht besser dastehen.”

(1) http://ots.de/fzR3WR

(2) http://ots.de/Ozt1rw

(3) http://ots.de/6G2MkG

(4) http://ots.de/YQZqH9

(5) http://ots.de/FJ9O6s

(6) http://ots.de/RsQ4G6

V.i.S.d.P.

Piratenpartei Niedersachsen

Thomas Ganskow

Haltenhoffstr. 50

30167 Hannover

Mail: vorstand@piraten-nds.de

Pressekontakt:

Piratenpartei Niedersachsen

Thomas Ganskow

Haltenhoffstr. 50

30167 Hannover

Mail: vorstand@piraten-nds.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4506096

OTS: Piratenpartei Deutschland

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell