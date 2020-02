Pistorius zu Hanau: “AfD trägt Mitschuld an fataler Enthemmung”

Osnabrück. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat der AfD eine

Mitverantwortung für die rassistisch motivierten Morde in Hanau gegeben:

“Natürlich gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Erstarken der AfD

und der Zunahme rechter Gewalt”, sagte Pistorius im Interview mit der “Neuen

Osnabrücker Zeitung”. “Ausländischen Mitbürgern wird die Menschenwürde

abgesprochen. Das ist so gefährlich, weil es manche erst dazu bringt, zur Tat zu

schreiten. Hier ist eine fatale Enthemmung in Gang geraten, und die AfD trägt

daran Mitschuld”, so der SPD-Politiker wörtlich. “Man muss sich doch nur einmal

anhören, was Herr Höcke vor wenigen Tagen bei Pegida gesagt hat. Eindeutiger

geht es nicht.”

Mit der AfD sitze eine Partei in den Parlamenten, “die verbal alle Grenzen

überschreitet”, sagte Pistorius weiter. Und auf den Straßen und im Untergrund

formierten sich Netzwerke, die bürgerkriegsähnliche Situationen vorbereiten und

Menschen töten würden. “Beide haben das Ziel – die einen parlamentarisch und die

anderen auch mit Gewalt – die Gesellschaft und den Staat zu destabilisieren und

die Demokratie auszuhebeln.”

Scharfe Kritik übte Pistorius an den Sicherheitsbehörden. “Es hat viel zu lange

Sehstörungen bestimmter Behörden auf dem rechten Auge gegeben. Das Radar war

teilweise falsch ausgerichtet”, beklagte der Innenminister von Niedersachsen.

“Das muss dort jetzt korrigiert werden, weil sich vor unseren Augen etwas

abspielt, was es im Nachkriegsdeutschland noch nie gab.” Verbale Attacken gegen

Menschenwürde und Menschlichkeit hätten so massiv zugenommen, “dass sich niemand

wundern darf, wenn darauf Anschläge auf Menschen folgen. Diese Entwicklung ist

zu lange auch von führenden Köpfen der Sicherheitsbehörden unterschätzt worden”.

Ein “krasses Beispiel” sei Hans-Georg Maaßen an der Spitze des Bundesamtes für

Verfassungsschutz gewesen.

Als Konsequenz aus dem Anschlag forderte Pistorius breitere

Ermittlungsmöglichkeiten. “Wir müssen auch prüfen, ob Polizei und der

Verfassungsschutz weitreichendere Befugnisse brauchen, damit Extremisten

rechtzeitig und schneller erkannt werden und sich nicht auf WhatsApp oder in

anderen Netzwerken unterhalb des Radars der Sicherheitsbehörden organisieren

können und dort weiter radikalisieren”, sagte der Innenminister der NOZ. “Da

müssen wir – mit Augenmaß und begleitet von parlamentarischer Kontrolle – weiter

ran.” Zugleich warnte der SPD-Politiker vor “Illusionen”. “Wäre Hanau, wären

vorangegangene Anschläge mit erweiterten Befugnissen verhindert worden?

Mutmaßlich nicht.”

