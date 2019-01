Plastikfreie Ozeane – Umdenken für die Zukunft (AUDIO)

Anmoderationsvorschlag:

Palmen, weißer Sand, azurblaues Wasser – hier Urlaub zu machen,

ist ein echter Traum. Nur hat der sich womöglich bald ausgeträumt.

Denn unsere Meere versinken im Müll. Im Plastikmüll um genau zu sein.

Die Vereinten Nationen sprechen von mindestens 6,4 Millionen Tonnen,

die jedes Jahr dazukommen. Wenn wir so weitermachen, wird Schätzungen

zufolge im Jahr 2050 mehr Plastik in unseren Meeren schwimmen als

Fische. Um diese Vermüllung aufzuhalten, ist jeder gefragt. Besonders

die Industrie, die Plastik erst in Umlauf bringt, muss Verantwortung

übernehmen. Und das geht auch. Helke Michael hat herausgefunden, wie.

Sprecherin: Komplett auf Kunststoff zu verzichten, ist keine

Lösung. Das sagen auch Umweltorganisationen. Vielmehr kommt es auf

den richtigen Umgang mit alten Kunststoffverpackungen an. Und dazu

muss man viel weiter schauen, als nur bis zur Landesgrenze, erklärt

Thomas Müller-Kirschbaum von Henkel.

O-Ton 1 (Thomas Müller-Kirschbaum, 15 Sek.): „Der viel größere

Hebel ist im internationalen Bereich zu sehen. Um wirkungsvoll

Plastikmüll in Flüssen und Meeren zu vermeiden, müssen wir dort, wo

das geschieht, dem Plastik einen Wert geben. Und das sind vor allem

die Entwicklungs- und Schwellenländer – zum Beispiel in Haiti. Wir

unterstützen dort die –Plastic Bank–.“

Sprecherin: Diese „Plastic Bank“ ist ein soziales Unternehmen, das

einen einzigartigen Ansatz verfolgt, indem es armen Menschen und

gleichzeitig der Umwelt hilft.

O-Ton 2 (Thomas Müller-Kirschbaum, 17 Sek.): „Die Abfallsammler,

die für die –Plastic Bank– arbeiten, erhalten eine Gegenleistung,

abhängig von der Menge des abgegebenen Plastikabfalls. Dadurch wird

das Plastik zum –Social Plastic–. Die Gegenleistung ist nicht

unbedingt Geld, sondern vielmehr indirekte Hilfe. Das heißt: Aufladen

des Smartphones, Holzkohle zum Kochen, ein Voucher für den

Schulbesuch der Kinder.“

Sprecherin: Das so gesammelte „Social Plastic“ wird vor Ort in

zwei Sorten getrennt, kleingehäckselt und dann als Flakes nach Europa

verschifft, wo es gereinigt und weiterverarbeitet wird.

O-Ton 3 (Thomas Müller-Kirschbaum, 12 Sek.): „Die Qualität ist so

gut, dass wir jetzt mit den ersten Tonnen, die wir bekommen haben,

Flaschen hergestellt haben, die aus bis zu 100 Prozent

Kunststoff-Rezyklat aus dem –Social Plastic– bestehen und die wir in

Belgien und Deutschland vermarktet haben.“

Sprecherin: Unternehmen können aber noch mehr tun. Bei Henkel ist

die Einbindung von „Social Plastic“ nur Teil einer groß angelegten

Strategie:

O-Ton 4 (Thomas Müller-Kirschbaum, 34 Sek.): „100 Prozent unserer

Plastikverpackungen sollen so gestaltet sein, dass sie rezyklierbar

sind und das bis zum Jahr 2025. Im gleichen Jahr wollen wir

mindestens 35 Prozent unseres Kunststoffes in Europa, den wir

einsetzen, aus Rezyklat beziehen, das heißt Material, was im

Kreislauf läuft. Und ohne die Verbraucher geht es nicht! Wir möchten

gerne mehr als eine Milliarde Verbraucher erreichen mit Hinweisen,

wie sie unsere Verpackungen besser rezyklieren können. Darüber hinaus

setzen wir uns in Initiativen entlang der gesamten

Wertschöpfungskette dafür ein, dass eine Landkarte entwickelt wird,

wie die Kreislaufwirtschaft stärker gefördert werden kann entlang

aller Elemente.“

Abmoderationsvorschlag:

Bis zu 500 Jahre dauert es, bis sich Plastik in seine einzelnen

Bestandteile aufgelöst hat. Von alleine wird sich das Plastikproblem

also nicht so schnell auflösen. Da hilft einzig und allein

umzudenken. Wie das aussehen kann, zeigt das Unternehmen Henkel.

Alles dazu finden Sie auch noch mal im Netz: Einfach auf

http://henkel.de/spotlight gehen und das Stichwort Plastik anklicken.

Pressekontakt:

Jennifer Ott

+49 211 797 2756

Email: jennifer.ott@henkel.com

Original-Content von: Henkel AG & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell