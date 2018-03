Plötzlich pflegebedürftig: Video informiert über praktische Hilfe (VIDEO)

Pflegebedürftigkeit tritt meist unerwartet ein und stellt alle

Beteiligten vor enorme Herausforderungen. In dieser Situation hilft

das neue Pflegetagebuch des Sozialverband SoVD. Ein Video erklärt,

was beim Pflegetagebuch zu beachten ist, um Leistungen der

Pflegekasse in Anspruch zu nehmen.

Sie müssen einen neuen Pflegegrad beantragen? Dann sollten Sie

sich optimal vorbereiten. Denn der Umfang der Pflegeleistungen hängt

vom Grad der Pflegebedürftigkeit ab. Und die prüfen der Medizinische

Dienst der Krankenversicherung (MDK) oder unabhängige Gutachter, die

den Hilfebedarf anhand eines Fragenkatalogs ermitteln. Deshalb ist es

entscheidend, sich rechtzeitig mit der eigenen Pflegesituation

auseinanderzusetzen und diese zu dokumentieren. Aus diesem Grund

sollten Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ein Pflegetagebuch

führen. Der SoVD hat nun ein Video veröffentlicht, das erklärt,

worauf dabei zu achten ist.

Das Video erklärt im „Pencilstyle“, worum es geht. Diese

Darstellungsform gewährleistet Verständlichkeit ebenso wie eine

Fokussierung auf Kernbotschaften.

Der Sozialverband SoVD berät seine Mitglieder auch in Fragen der

gesetzlichen Pflegeversicherung. Zum Beispiel zum Thema

Pflegeleistungen.

