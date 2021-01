Prävention als Lebensretter

Haben Sie sich schon einmal gefragt, welches die typischen Vorerkrankungen sind, die zu einem erhöhten Infektionsrisiko mit SARS-CoV-2 beitragen? Es sind primär die bekannten Zivilisationserkrankungen:

? Diabetes Typ 2

? Herz-Kreislauferkrankungen

? Hoher Blutdruck

? Krebs

? Chronische Atemwegserkrankungen

Auch Rauchen steigert das Risiko einer Ansteckung, ebenso wie ein hoher BMI. Betrachtet man, welche Bevölkerungsgruppe besonders stark von diesen Erkrankungen betroffen ist, identifiziert man die Gruppe der über 50-jährigen.

Konsequenzen einer hohen Anzahl an Vorerkrankten

Eine Gesellschaft wie Deutschland hat viele Millionen Bürger mit Zivilisationserkrankungen.

Das bedingt einen enormen medizinischen und finanziellen Aufwand. Die gute ärztliche und medikamentöse Behandlung der Patienten sorgt dafür, dass die Betroffenen bequem

und weitestgehend schmerzfrei ihr Leben fortführen können, ohne offensichtliche Einbußen der Lebensqualität. Sie „spüren“ ihre Krankheit nicht. Aber sie werden durch die Behandlung

weder leistungsfähiger, noch bauen sie körperliche Ressourcen auf. Ereignisse wie die alljährliche Grippesaison mit Influenzaviren oder aktuell die Erkrankung an Covid-19, treffen gerade diese Vorerkrankten besonders hart. Der Verlauf der Infektion wird für viele zur tödlichen Falle. Jedes Jahr belasten so diese Erkrankten das Gesundheitssystem bis an seine Grenzen. 2020 und 2021 werden die Kapazitäten gesprengt. Jetzt „spüren“ das Gesundheitssystem und der Vorerkrankte die Folgen unmittelbar.

Raus aus der Falle: 500 Mio. ? zusätzlich für Prävention!

Das deutsche Gesundheitssystem ist gut, keine Frage. Es kann aber zukünftig die hohe Zahl der Menschen mit Zivilisationskrankheiten nur schwer bis gar nicht mehr finanzieren.

Dr. WOLFF fordert daher:

? Paradigmenwechsel

? Angemessen hohe Investitionen in präventiv-medizinische Maßnahmen

? Optimierung der Struktur des Gesundheitssystems

Dies sollte unter Einbezug aller Akteure des Gesundheitsmarktes stattfinden: Ärzte, Fitnessanlagen, Physiotherapeuten, Ernährungswissenschaftler, Vereine usw.

Ziel: Senkung der Anzahl der Erkrankten mit metabolischem Syndrom

um 30 Prozent bis 2025. Warum? Das spart beim nächsten Virus sehr viele

Plätze in der Intensivmedizin!

Gesundheitssport und Prävention sichern Betriebe

Nach Corona wird die Gesundheitsvorsorge ein zentrales Thema. Menschen werden nach Lösungen suchen, die ihre Gesundheit stabilisieren. Nutzen Sie z.B. innovative präventiv-medizinischen Systemlösungen n Fitnesscentern, Präventionskurse und Info-Materialien. Sie sichern langfristig die persönliche Gesundheit, wie auch den Erfolg der betrieblichen Gesundheitsförderung. Jeder Bürger sollte sich eine hohes Maß an Gesundheitskompetenz erarbeiten und sich dauerhaft motiviert um seine Gesundheit bemühen. Nur dann bleibt unser Gesundheitssystem leistungsfähig und bezahlbar.

Autor: Dr. phil. Hartmut Wolff

Master Sportwissenschaft & Erziehungswissenschaft

Promotion Sportwissenschaft

Gründer & Geschäftsführer Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH

Autor von Sport- & Fitnessliteratur

Mitglied im DSSV-Gesundheitsausschuss

Das Unternehmen

Dr. WOLFF Sports & Prevention entwickelt seit 20 Jahren praxisorientierte Systemlösungen für das präventivmedizinische Training. So gehört das Unternehmen mittlerweile zu einem der führenden deutschen Medizinprodukthersteller. Unter Berücksichtigung aktuellster, wissenschaftlicher Ergebnisse entstehen hier moderne und innovative Konzepte einer geräteunterstützten Rückentherapie und des Gesundheitstrainings. Die hierzu von Dr. WOLFF entwickelten Module und die beständige Unternehmensleistung wurden vielfach international ausgezeichnet.

Erfolgreich in Therapie, Training und Geschäft

Konzeptspezifische, evaluierte Trainingspläne, wie z. B. für das Rückentherapie-Center, sichern den zielgerichteten Trainingsfortschritt, da sie spezifisch auf jedes Konzept zugeschnitten sind. Diese Therapie- und Trainingserfolge produzieren langfristige Zufriedenheit Ihrer Kunden und somit die Basis wirtschaftlicher Entwicklung. Aus der Praxis – für die Praxis: Unsere Betreiberkonzepte entstehen in ständigem Austausch mit unseren Kunden. Sie ergänzen die Dr. WOLFF Produkte mit hohem wirtschaftlichem Nutzen – immer nah an den Erfordernissen des Marktes.

Gemeinsam Gesundheit gestalten

Vertrauen Sie, wie in den vergangenen 20 Jahren, auf die technische und trainingswissenschaftliche Dr. WOLFF-Qualität. Entwickeln und erweitern Sie gemeinsam mit uns den wachsenden Gesundheitsmarkt. Wir unterstützen Sie zuverlässig – gerne weitere 20 Jahre.