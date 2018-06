Presse-Einladung: Bedrohte Kindheit 2017 – Gewalt und Flucht bestimmen weltweit das Leben vieler Millionen Kinder

– Was? Pressegespräch: Vorstellung des Geschäftsberichts 2017

– Wann? 19. Juni 2018, 11 Uhr

– Wo? Geschäftsstelle der Kindernothilfe, Düsseldorfer Landstr. 180,

47249 Duisburg

Als eine der größten christlichen Kinderhilfsorganisationen

unterstützt die Kindernothilfe benachteiligte Mädchen und Jungen auf

ihrem Weg in ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben und

leistet humanitäre Hilfe.

Auch wenn sich die Gesamtsituation für Kinder im vergangenen Jahr

verbessert hat, sind die Lebensbedingungen in vielen Teilen der Welt

schlechter geworden. So ist etwa die Zahl der Kinder, die flüchten

mussten oder in kriegerischen Konflikten leben, größer denn je.

Vor welchen Herausforderungen die Kindernothilfe im vergangenen

Jahr stand, welche Erfolge sie in der Projektarbeit erzielt hat und

wie hoch die Einnahmen waren, möchten wir Ihnen bei unserem

Jahresbilanz-Pressegespräch am 19. Juni 2018 um 11 Uhr präsentieren.

Vorstandsvorsitzende Katrin Weidemann stellt den Geschäftsbericht

vor und zeigt die Arbeitsschwerpunkte sowie die Entwicklung der

Spendeneinnahmen auf.

Jörg Denker, Head of Asia & Eastern Europe Department, berichtet

u.a. über die Situation in den Lagern der geflüchteten Rohingya in

Bangladesch, wo die Kindernothilfe seit 2017 humanitäre Hilfe

leistet.

Jörg Lichtenberg spricht als Leiter der 2017 gegründeten Abteilung

„Training & Consulting“ über die Arbeit zum Kindesschutz im In- und

Ausland.

Darüber hinaus stehen wir Ihnen mit Ihren Fragen Rede und Antwort

und möchten einen Ausblick auf das laufende Jahr 2018 geben.

Sie und Ihre Fotografin / Ihr Fotograf bzw. Ihr Kameramann / Ihre

Kamerafrau sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Wir freuen uns

auf Sie.

Kontakt:

Angelika Böhling, Pressesprecherin

Telefon: 0178.8808013

Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell