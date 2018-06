Programmieren für Kinder mit und ohne Behinderung / Aktion Mensch und Microsoft kooperieren bei Bildungsinitiative „Code your Life“ (FOTO)

Alle Kinder können programmieren lernen – und jedes Kind soll dieChance dazu bekommen. Aus dieser Überzeugung heraus erweitern dieAktion Mensch und Microsoft ihre Kooperation und setzen sichbundesweit für mehr gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheitdurch die Vermittlung digitaler Medienkompetenz ein. Dafür wird diebestehende Microsoft-Initiative „Code your Life“ Kindern mitunterschiedlichen Behinderungen zugänglich gemacht und im inklusivenLernumfeld erprobt. Das verkündeten Armin v. Buttlar, Vorstand derAktion Mensch, und Dirk Bornemann, Mitglied der GeschäftsleitungMicrosoft Deutschland, beim gestrigen „Code your Life“-Sommerfest.150 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gemeinwesen feierten amMontagabend auf dem Gelände der ehemaligen Ufa-Fabrik inBerlin-Tempelhof. Das Sommerfest fand im Rahmen des „Code yourLife“-Coding Camps statt, das in diesem Jahr ganz im Zeichen vonInklusion steht. Mehr als 450 Kinder mit und ohne Behinderungentauchen drei Tage lang gemeinsam in die Welt des Programmierens ein.

„Unser Anspruch ist eine digitale Teilhabe für alle von Anfang an.

Jeder soll frühzeitig die Chance erhalten, sich in einer

digitalisierten Gesellschaft individuell entfalten zu können“, so

Dirk Bornemann. „Über Code your Life vermitteln wir die dafür

notwendigen Fähigkeiten schon im Kindesalter und bauen Barrieren ab.

Wir freuen uns, mit der Aktion Mensch künftig einen Partner zu haben,

der viel Wissen und Erfahrung in den Bereichen Inklusion und

Barrierefreiheit mitbringt. Damit kommen wir unserem Ziel einer

Digitalisierung für alle einen großen Schritt näher.“

Im Rahmen einer ersten Pilotphase an der Carl-von-Linné Schule in

Berlin werden für „Code your Life“ Lernmaterialien entwickelt, die

pädagogisch und technisch auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern

mit motorischen Einschränkungen zugeschnitten sind. In Workshops

lernen die Kinder gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern Schritt

für Schritt das Programmieren. Alle für die Programmierung benötigten

Bewegungsbefehle werden zuvor mithilfe von konkreten Bewegungen durch

den Raum spielerisch hergeleitet und erst dann auf die digitale Welt

übertragen. Das Besondere: Das Programm ist kostenfrei für alle

Kinder im Internet zugänglich. Unter

https://www.code-your-life.org/turtlecoder können sie sich so auch

außerhalb des Unterrichts in die Welt des Programmierens vertiefen.

In der Folge werden nun nach und nach Materialien für Kinder mit

Sehbehinderung, gehörlose Kinder, sowie Kinder mit

Lernschwierigkeiten oder geistigen Behinderungen entwickelt. Das

Programm ist vorerst auf drei Jahre angelegt, die einzelnen Bausteine

werden nach einer kurzen Pilotphase jeweils bundesweit ausgerollt und

dem „Code your Life“-Netzwerk und Partnerschulen zur Verfügung

gestellt.

„Für Menschen mit Behinderung bieten digitale Technologien neue

Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe. Damit sie künftig

nicht nur teilhaben, sondern die Digitalisierung selber positiv

mitgestalten können, ist es wichtig, digitale Kompetenzen wie das

Programmieren möglichst früh zu vermitteln. Wir sind dankbar, dass

wir dabei auf die bereits erprobte und erfolgreiche

Bildungsinitiative –Code your Life– aufsetzen können“, sagt Armin v.

Buttlar.

Seit 2015 weckt die Microsoft Youth Spark-Initiative „Code your

Life“ gemeinsam mit Partnern, Botschaftern und mehr als 500

Lehrkräften und Trainern bundesweit die Neugierde junger Menschen auf

digitale Technologien. Inhaltlich umgesetzt wird das Programm vom

21st Century Competence Center im Förderverein für Jugend und

Sozialarbeit e.V. (fjs). Die Ergänzung und Anpassung der Angebote von

„Code your Life“ an die spezifischen Bedürfnisse von Kindern mit

Behinderung werden von der Aktion Mensch bis 2021 mit 260.000 Euro

gefördert.

Im Rahmen ihrer neuen Kampagne „Inklusion von Anfang“, setzt sich

die Aktion Mensch derzeit verstärkt dafür ein, dass Kinder mit und

ohne Behinderung sich früh in ihrem Alltag begegnen und gemeinsam

miteinander aufwachsen. Berührungsängste können so gar nicht erst

entstehen und Inklusion ist auch im späteren Leben ganz normal. Mit

zahlreichen Projekten, Aktionen und Veranstaltungen will die

Soziallotterie die Menschen in den kommenden drei Jahren für dieses

Thema sensibilisieren. Die Kooperation mit Microsoft und der Ausbau

der Bildungsinitiative „Code your Life“ sind dabei ein wichtiger

Bestandteil.

