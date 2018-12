Projekt „Pestizidfreie Kommune“: Schonüber 460 Kommunen praktizieren Insektenschutz

Deutschlandweit verzichten bereits über 460 Städte

und Gemeinden auf chemisch-synthetische Pestizide bei der Pflege

ihrer Grün- und Freiflächen und tragen somit zum Schutz von Bienen

und anderen Insekten bei. Seit 1. Dezember 2017 dokumentiert der Bund

für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) solche Kommunen in

einer interaktiven Karte. Vor einem Jahr wurde diese Karte mit damals

90 Städten und Gemeinden veröffentlicht, die Anzahl der

pestizidfreien Kommunen hat sich innerhalb eines Jahres verfünffacht.

„Viele Kommunalpolitiker wollen etwas gegen das Insektensterben

tun. Sie nehmen ihre große Verantwortung für Mensch und Umwelt ernst

und verbieten den Einsatz von Pestiziden auf ihren Flächen“, sagt

Corinna Hölzel, BUND-Pestizidexpertin und Leiterin des Projekts

„Pestizidfreie Kommune“. „Oftmals wird diese Entscheidung durch

insektenfreundliche Projekte begleitet, zum Beispiel werden

Rasenflächen mit heimischem Saatgut in mehrjährige Blühwiesen

umgewandelt.“ Auch auf den landwirtschaftlichen Flächen, die in

kommunalem Eigentum sind, tut sich etwas in Richtung Insektenschutz.

Immer häufiger nehmen die Kommunen Klauseln in die Pachtverträge auf,

die den Einsatz von Pestiziden verbieten oder reduzieren, so Hölzel.

Chemisch-synthetische Pestizide werden produziert und eingesetzt,

um Beikräuter oder ungewünschte Insekten zu vernichten. Sie schädigen

jedoch nicht nur diese Zielorganismen, sondern töten auch Nützlinge

wie Bienen, Schmetterlinge und Wildkräuter, die wiederum wichtige

Nahrungsquellen für Insekten sind. Das Insektensterben gefährdet

andere Tierarten, die sich von ihnen ernähren und beeinträchtigt

letztendlich die Lebensmittelproduktion für Menschen. „Rund zwei

Drittel der Kulturpflanzen sind auf Bestäuber angewiesen“, erklärt

Hölzel. Der monetäre Wert der Insekten-Bestäuberleistung in Europa

beträgt zurzeit etwa 22 Milliarden Euro pro Jahr und nicht zuletzt

hängen auch hunderttausende Arbeitsplätze in der EU an dieser

Leistung.

„In der Landwirtschaft, in den Kommunen und in Hobbygärten gibt es

umweltfreundliche Alternativen sowohl für Herbizide, wie das

Ackergift Glyphosat, als auch für Insektizide oder Fungizide.

Thermische oder mechanische Verfahren, stärkende Pflanzenjauchen,

resistente standortheimische Pflanzen, mechanische Entfernung von

Schadinsekten oder auch das altbekannte Jäten, sorgen für

Blütenpracht, Verkehrssicherheit und reiche Ernten, ohne nützliche

Insekten wie Bienen, Wildbienen und Schmetterlinge zu gefährden.

Blütenreich und ohne Gift – das sollte das Motto aller Städte und

Gemeinden sein“, so die Pestizidexpertin weiter. „Unsere Städte

erfüllen viele Funktionen: Lebensraum und Spielplatz, Orte der

Erholung und Umweltbildung, Rückzugsgebiete für bedrohte Insekten wie

Wildbienen und Produktionsstätte für viele Lebensmittel wie Obst,

Gemüse und Honig. Gifte haben in dieser Umgebung nichts zu suchen.“

Viele Kommunen melden sich beim BUND mit der Bitte um Aufnahme in

die interaktive Karte. Einige BUND-Landesverbände oder Kreisgruppen

haben eine systematische Abfrage unter den Kommunen gestartet. So hat

zum Beispiel der Landesverband Sachsen alle 421 sächsischen Städte

und Gemeinden angefragt, ob Pestizide zum Einsatz kommen. 314

Kommunen haben geantwortet und 177 sind dort ganz oder teilweise

pestizidfrei.

Weitere Informationen: www.bund.net/pestizidfreie_kommune

Pressekontakt:

Corinna Hölzel, BUND-Pestizidexpertin, Mobil: 0175-4487691, bzw.

Judith Freund, BUND-Pressestelle, Tel.: 030-27586-497 (auch mobil),

E-Mail: presse@bund.net, www.bund.net

Original-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell