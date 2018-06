Proteste gegen den antisemitischen Quds-Marsch in Berlin und Hamburg

Die Kampagne STOP THE BOMB ruft für den morgigen

Samstag, den 9. Juni zur Teilnahme an den Protestdemonstrationen

gegen den Quds-Marsch auf sowie zur Kundgebung gegen das aus dem Iran

gesteuerte „Islamische Zentrum Hamburg“ (IZH) am 10. Juni in Hamburg.

Der so genannte „Quds-Tag“ (Quds = arabisch für Jerusalem) wurde

1979 vom iranischen Revolutionsführer Khomeini als politischer

Kampftag für die Eroberung Jerusalems und Vernichtung Israels

etabliert. Jedes Jahr findet er am Ende des Ramadan statt.

Ulrike Becker, Sprecherin von STOP THE BOMB, sagt: „Anfang dieser

Woche hat Irans –oberster Führer– Ali Khamenei Israel erneut als

–Krebsgeschwür– bezeichnet, das –ausgemerzt– werden müsse. Der

Quds-Tag ist eine Kampfansage des islamistischen iranischen Regimes

gegen die größte jüdische Gemeinschaft der Welt: gegen Israel. Es ist

nicht hinnehmbar, dass mitten in Berlin zur Vernichtung Israels

aufgerufen wird.“

STOP THE BOMB kritisiert zudem, dass aus dem Iran gesteuerte

Organisationen in Deutschland von Bundes- und Landesbehörden

unterstützt werden. Dazu gehört das „Islamische Zentrum Hamburg“

(IZH), jahrelang das organisatorische Zentrum des Quds-Marsches, das

mit der Stadt Hamburg über einen Staatsvertrag verbunden ist. Dazu

gehört außerdem die IGS (Islamische Gemeinschaft schiitischer

Gemeinden), deren Leiter Mahmoud Khalilzadeh laut Bundesregierung dem

„politisch-religiösen Establishment der Islamischen Republik Iran“

zugerechnet wird und deren Funktionäre zur Teilnahme am Quds-Marsch

aufrufen. Dennoch erhält die IGS mehrere Hunderttausend Euro aus

Bundesmitteln.

Ulrike Becker weiter: „Gesellschaftliches Engagement gegen

Antisemitismus läuft ins Leere, wenn Verbände, die sich an Aufrufen

zur Vernichtung Israels beteiligen, durch die Politik hofiert werden.

Die Kooperation mit diesen Verbänden muss aufhören, wie die

Kooperation mit dem antisemitischen iranischen Regime.“

Antifaschistisches Berliner Bündnis gegen den Al Quds-Tag:

Demonstration: „Gegen jeden Antisemitismus – Kein Quds-Marsch 2018 in

Berlin!“

9. Juni 2018, Beginn: 12:00 Uhr, U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße,

Berlin

Bündnis gegen den Quds-Marsch

Demonstration: Gemeinsam gegen Antisemitismus, Islamismus und

Homophobie – Solidarität mit Israel und der iranischen

Demokratiebewegung!

9. Juni 2018, Beginn: 13:30 Uhr, U-Bahnhof Nollendorfplatz, Berlin

Junges Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Hamburg

Kundgebung: Kein Al-Quds-Tag in Hamburg!

10. Juni, Beginn: 17.00 Uhr

Ort: Islamisches Zentrum Hamburg, Schöne Aussicht 36, 22085 Hamburg

Pressekontakt:

Ulrike Becker

Sprecherin STOP THE BOMB

Tel. 030 – 2241 2700

info-de@stopthebomb.net

www.stopthebomb.net

