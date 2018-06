Rabattvertragsmarkt prüfen: BPI begrüßt Forderung der Gesundheitsministerkonferenz

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn soll die

Rabattverträge prüfen. Das hat die heutige

Gesundheitsministerkonferenz (GMK) beschlossen. Der Bundesverband der

Pharmazeutischen Industrie begrüßt das Gesuch an das Ministerium.

Dazu BPI-Vorstandsvorsitzender Dr. Martin Zentgraf: „Der Gesetzgeber

hat sich die Themen Lieferengpässe und Versorgungssicherheit auf die

Fahne geschrieben. Die Länder haben erkannt, dass hierfür der

Rabattvertragsmarkt reformiert werden muss.“

Dass Kostendämpfung kein Allheilmittel für eine zukunftssichere

Gesundheitsversorgung ist, wird immer mehr bewusst. Denn trotz

vielfältiger Maßnahmen in den vergangenen Jahren sind Lieferengpässe

weiterhin ein Problem. Die Gesundheitsministerkonferenz hat daher das

BMG gebeten, die Notwendigkeit gesetzlicher Änderungen oder anderer

Maßnahmen zu prüfen. Die Länder haben den Preisdruck und die

Rabattverträge der Kassen als klare Mitursachen für Lieferengpässe

ausgemacht.

Der BPI fordert seit langem eine grundlegende Reform der

Rabattvertragspraxis zwischen Krankenkassen und Pharmaunternehmen.

Den Vorschlag der Industrie im Pharmadialog,

Rabattvertragsausschreibungen jenseits der Impfstoffe verpflichtend

an mindestens drei Bieter zur vergeben, hat die Politik leider bisher

nicht aufgegriffen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. „Darüber

hinaus muss der Gesetzgeber auch bei den Ausschreibungen für

Impfstoffe nochmal nachjustieren. So lange es selbst bei Verbot von

Rabattausschreibungen möglich ist, mit vermeintlich cleveren

Vertragskonstruktionen eine Situation herzustellen, die der von

Rabattverträgen entspricht, wird der Wunsch des Gesetzgebers

übergangen“, so Dr. Martin Zentgraf.

Grundsätzlich wäre das Risiko für Lieferengpässe geringer, wenn es

erst Ausschreibungen für Arzneimittel geben darf, wenn mindestens

vier Anbietern im Markt sind und zudem die Krankenkassen an

mindestens drei Anbieter Zuschläge erteilen müssen, von denen

mindestens einer den Standort seiner Produktionsstätte in der EU

nachweisen muss. Die gefährliche Abhängigkeit von Fernost oder

Ausfällen durch Probleme bei einem Exklusivanbieter würden dadurch

reduziert werden.

Alle Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz sind ab Morgen

abrufbar unter www.gmkonline.de.

Ihre Ansprechpartnerin:

Julia Richter, Tel. 030/27909-131, jrichter@bpi.de

Original-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell