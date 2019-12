Randstad macht sich stark für berufliche Inklusion / Auszeichnung für Aktionsplan (FOTO)

“Inklusion in der Gesellschaft kann langfristig nurfunktionieren, wenn sie am Arbeitsplatz umgesetzt wird”. Davon ist HansChristian Bauer, Director Social Affairs & Randstad Akademie undInklusionsbeauftragter bei Randstad überzeugt. Um die Teilhabe behinderterMitarbeiter in der beruflichen Praxis zu verankern, hat Randstad einenAktionsplan erarbeitet. Dieser wurde vom Bundesministerium für Arbeit undSoziales ausgezeichnet.

Eins von drei ausgezeichneten Unternehmen

Mit zwei weiteren Unternehmen wurde Randstad, vertreten durch die

unternehmenseigene CSR-Beauftragte Carlotta Köster-Brons, beim Netzwerktreffen

“Inklusion in Unternehmen” geehrt, das Mitte November im Rahmen der

Inklusionstage stattfand. Der Aktionsplan dient der Umsetzung der

UN-Behindertenrechtskonvention zur Stärkung der beruflichen Teilhabe von

Menschen mit Behinderungen. Damit setzt sich Deutschlands führender

Personaldienstleister das Ziel, Fördermaßnahmen in den Bereichen

Barrierefreiheit und Mitbestimmung sowie Sicherheit umzusetzen. Im Mittelpunkt

des Maßnahmenplans steht die Bewusstseinsbildung im beruflichen Miteinander.

Für ein offenes Arbeitsumfeld

“Unser vordringliches Anliegen ist es, bei Randstad und auch bei unseren Kunden

ein offenes Umfeld zu schaffen, in der alle Menschen willkommen sind und ihre

Behinderung offen und angstfrei nennen können”, erklärt Hans-Christian Bauer.

Dafür setzen sich der flächendeckende Betriebsrat sowie die

Schwerbehindertenvertretung ein. Auch die Randstad App bietet Mitarbeitern mit

Behinderungen die Möglichkeit, sich mit Ansprechpartnern zu vernetzen. “Diese

Offenheit ist die Basis für gelebte Teilhabe”, so Bauer. Dass der Aktionsplan

erste Erfolge zeigt, deutet die Inklusionsquote an, die über alle

Tätigkeitsfelder hinweg stetig gesteigert werden konnte. “Aktuell liegt sie bei

2,73 Prozent. Bis 2020 wollen wir uns auf über drei Prozent verbessern”, so

Hans-Christian Bauer.

Starkes Partnernetzwerk

Um die Inklusion auch über die eigenen Unternehmensbereiche hinaus zu fördern,

kooperiert Randstad mit Initiativen und Institutionen. Im Unternehmensforum, der

branchenübergreifenden Förderinitiative für Inklusion in der Wirtschaft, ist

Randstad seit 2003 Mitglied. Zusätzlich zu seinem Aktionsplan “Inklusion”

verankert Randstad seine soziale Unternehmenspolitik in einem neuen CSR-Bericht,

der 2020 veröffentlicht wird.

