Ratsvorsitzender gratuliert Altbundespräsident Joachim Gauck/ “Aus ihrem Wirken ist viel Segen erwachsen”

Zum 80. Geburtstag von Altbundespräsident Joachim Gauck am

Freitag, 24. Januar, hat der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in

Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, dessen Wirken als

Bundespräsident gewürdigt. “Sie haben aus Ihrem christlichen Glauben auch in

diesem Amt keinen Hehl gemacht”, so der Ratsvorsitzende in seinem

Gratulationsschreiben. “Und uns als Kirchen immer wieder ermutigt, gerade durch

eine zuversichtliche und fröhliche Glaubenshaltung unseren Beitrag zur

Demokratie zu leisten”, heißt es in dem Schreiben weiter. Bedford-Strohm

betonte: “Aus Ihrem Wirken ist viel Segen erwachsen.”

Zudem hob der Ratsvorsitzende das Engagement des Altbundespräsidenten für die

Erinnerungskultur hervor: “Sie haben mit uns gemeinsam die Bedeutung einer

Erinnerungskultur in Deutschland eingeschärft, die die Erinnerung an die dunklen

Seiten unserer Geschichte als Grundlage des Einsatzes für die Menschenwürde

heute versteht.”

22. Januar 2020

