rbb-Inforadio: Berlins Finanzsenator Kollatz-Ahnen erwartet neue Grundsteuer

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD)

geht davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht am Dienstag die

derzeit gültige Grundsteuerregelung kippt.

Der SPD-Politiker verwies am Dienstag im Inforadio vom rbb auf die

unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen in Ost und West. Die könne man

gerade in Berlin besonders gut beobachten:

„Es ist ja so, dass wir in Berlin manchmal die Situation haben,

dass auf der anderen Straßenseite ein anderer Grundsteuerwert gilt.

Und dass das auf Dauer verfassungskonform ist, ist sicherlich nicht

so. (…) Jetzt ist es eben so, dass das Verfassungsgericht

wahrscheinlich heute ziemlich ultimativ verlangen wird, das zu

ändern.“

Kollatz-Ahnen erwartet, dass die Steuer übergangsweise noch

erhoben werden darf, „aber eben nicht mehr beliebig lange“.

Nach Angaben des Finanzsenators bringt die Grundsteuer Berlin

derzeit pro Jahr 800 Millionen Euro ein, die für die

Investitionsprogramme in der Stadt notwendig sind.

