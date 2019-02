Thomas Kreuzer: Grundsteuer einfach und unbürokratisch gestalten

„Es braucht eine einfache und rechtssichere

Grundsteuer.“ Davon zeigt sich Thomas Kreuzer, der Vorsitzende der

CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, nach der heutigen Sitzung seiner

Fraktion überzeugt. Dort hatte der bayerische Finanzminister Albert

Füracker über den Sachstand der Grundsteuer-Reform berichtet.

Das ursprünglich von Bundesfinanzminister Olaf Scholz vorgelegte

Modell zur Grundsteuer hätte für die Besitzer der 36 Millionen

Grundstücke, für Länder und Kommunen mehr Bürokratie bedeutet. „Ein

derart kompliziertes, zeitaufwändiges und streitanfälliges Verfahren

ist dem Bürger nicht zu vermitteln“, so Kreuzer. Für die Verwaltung

würden allein in Bayern mehrere tausend neue Stellen gebraucht.

„Auch das Anfang des Monats vorgestellte Eckpunktepapier hat die

bayerische Staatsregierung völlig zu Recht immer kritisiert. Dabei

handelt es sich immer noch um –Scholz-light–„, merkt der

CSU-Politiker an. Nach wie vor wäre demnach eine Bewertung der

Immobilien erforderlich. „Bei steigenden Immobilienpreisen führt ein

wertabhängiges Modell zu zukünftigen Steuererhöhungen durch die

Hintertür“, ergänzt Kreuzer. Er fordert: „Das Wohnen darf sich gerade

in den Ballungsräumen durch die Grundsteuer-Reform nicht zusätzlich

verteuern. Eine wertabhängige Besteuerung würde die Mieten und die

Baupreise in den Städten weiter in die Höhe treiben.“

Der Freistaat Bayern macht sich für eine möglichst unbürokratische

Steuerberechnung stark. Sie orientiert sich nach den Vorstellungen

der CSU an der Grundstücks-, Wohn- und Nutzfläche. „Dieses Modell ist

für Bürger, Unternehmen und Verwaltung leicht zu handhaben“, so der

CSU-Fraktionschef. Es gilt als nicht streitanfällig.

Kreuzer fordert das Bundesfinanzministerium auf, im Sinne von

Millionen von Eigentümern und Mietern endlich eine bürgerfreundliche

Grundsteuer vorzulegen.

