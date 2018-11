rbb-inforadio-exklusiv: Altmaier schließt Bleiberecht für abgelehnte Asylbewerber im Einzelfall nicht aus

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat

nicht ausgeschlossen, dass abgelehnte, aber gut integrierte

Asylbewerber in Deutschland bleiben dürfen.

Altmaier sagte am Donnerstag im Inforadio des rbb, es komme ganz

auf den Einzelfall an. Bei einem Asylbewerber, der schon mehrere

Jahre hier lebe, sei die Situation eine andere, als bei einem, der

sich erst seit wenigen Monaten im Land aufhalte. Das alles müsse man

sich genau ansehen und werde im Parlament diskutiert. „Der

entscheidende Punkt ist: Wir wollen nicht, dass die normale

Arbeitsmarktzuwanderung über diesen Umweg einfacher ist, als wenn man

brav einen Antrag stellt in seinem Heimatland bevor man kommt“, so

der CDU-Politiker.

Zugleich betonte Altmaier, dass man sich bei Abschiebungen

vorrangig um die kümmern müsse, die straffällig geworden sind und

eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen.

Altmaier: „Da ist noch sehr viel, was geschehen muss. Und ich glaube,

wir sollten auf diese Menschen unsere Priorität setzen.“

Zugleich verteidigte der Minister das geplante

Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Viele Betriebe könnten Stellen nicht

besetzen, deshalb müsse der Zuzug von Fachkräften erleichtert werden.

Dass diese Deutsch-Kenntnisse und eine berufliche Qualifikation

vorweisen müssten, sei keine zu hohe Hürde, sagte Altmaier.

