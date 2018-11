Rehberg/Haase: Koalition stützt die Forstwirtschaft mit Dürrehilfen

Mehr Flexibilisierung und Bundesmittel bei der

Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz

Die Haushaltspolitiker der Koalition beschließen in der am

heutigen Donnerstag stattfindenden Bereinigungssitzung des

Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages Verbesserungen im

Haushalt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

Hierzu erklären der haushaltspolitische Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, und der zuständige

Berichterstatter im Haushaltsausschuss, Christian Haase:

Eckhardt Rehberg: „Der Schwerpunkt im parlamentarischen Verfahren

lag beim Bundeslandwirtschaftsetat auf Anpassungen bei der

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des

Küstenschutzes (GAK)“. Auf Initiative von Christian Haase wird es

über die nächsten fünf Jahre Dürrehilfen für die Forstwirtschaft in

Höhe von 25 Millionen Euro geben. Gleichzeitig hat der

Haushaltsausschuss bei der GAK auch Flexibilisierungen beschlossen,

damit der Mittelabfluss verbessert wird. Darüber hinaus stellt der

Haushaltsausschuss für einen Beschluss des Koalitionsausschusses

Mittel zur Verfügung, um im Bereich der Ferkelkastration das Tierwohl

zu verbessern.“

Christian Haase: „Die Dürreperiode in diesem Jahr hat vielen

landwirtschaftlichen Unternehmen existenzgefährdende Schäden

zugefügt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat darauf

mit der Einführung von angemessenen Dürrehilfen genau richtig

reagiert. Dies flankiert der Haushaltsausschuss nun mit Hilfen für

die Forstwirtschaft, die natürlich genauso von der anhaltenden

Trockenheit in diesem Sommer betroffen ist. Die Forstwirtschaft wird

die Auswirkungen der extremen Dürre noch jahrelang spüren,

insbesondere durch nachfolgende Borkenkäferschäden. Daher freut es

uns sehr, dass wir ein Programm zur Bewältigung dieser Schäden in

Höhe von insgesamt 25 Millionen Euro auflegen konnten. An dem

Programm zur Wiederaufforstung werden sich die Länder in gleicher

Höhe beteiligen.“

Pressekontakt:

CDU/CSU – Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU – Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell