Reise nach Saudi-Arabien: ROG setzt sich für willkürlich inhaftierte Journalisten ein

Anlässlich einer globalen Konferenz für

Pressefreiheit in London, die am heutigen Mittwoch (10. Juli 2019)

beginnt, informiert Reporter ohne Grenzen (ROG) über eine

Saudi-Arabien-Reise im April. Eine ROG-Delegation hatte sich dort

persönlich für die Freilassung von Dutzenden willkürlich inhaftierter

Journalistinnen und Journalisten eingesetzt.

Im Oktober 2018 war der saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi

in der Botschaft des Königreichs in Istanbul ermordet worden. Seitdem

hatte sich ROG in Gesprächen mit den saudi-arabischen Autoritäten

intensiv darum bemüht, den Schutz von Medienschaffenden zu

verbessern. Im April dieses Jahres reisten Vertreterinnen und

Vertreter der Organisation nach Riad.

Die Gespräche wurden bislang nicht öffentlich gemacht, um der

saudi-arabischen Regierung während des Ramadan die Gelegenheit zu

geben, mit der Freilassung inhaftierter Medienschaffender ein Zeichen

zu setzen. Das ist bislang nicht passiert. Inzwischen wächst der

Druck auf Saudi-Arabien: Ein Bericht der Vereinten Nationen zum Mord

an dem Journalisten Jamal Khashoggi sieht die Verantwortung bei der

saudi-arabischen Regierung (https://ogy.de/ivzg). Gleichzeitig

übernimmt das Land im kommenden Jahr die G20-Präsidentschaft

(https://ogy.de/8j2q).

Ziel der Reise war es, auf das Schicksal von 30 willkürlich

Inhaftierten aufmerksam zu machen und deren Freilassung zu erwirken

(https://ogy.de/161r). An der Mission nahmen neben dem deutschen

ROG-Geschäftsführer Christian Mihr, der französische Generalsekretär

der internationalen Organisation Christophe Deloire, die Direktorin

des britischen Büros Rebecca Vincent und der ehemalige Präsident der

schwedischen Sektion Jonathan Lundqvist teil. Vom 21. bis 23. April

traf sich die Delegation mit hochrangigen saudi-arabischen

Vertretern. Dazu zählten der Staatsminister für Auswärtige

Beziehungen Adel al-Dschubeir, Medienminister Turki al-Shabanah,

Justizminister Mohammed bin Saleh al-Samaani, Generalstaatsanwalt

Saud al-Mojeb sowie der Präsident der Menschenrechtskommission Bandar

al-Aiban.

„Der Mord an Jamal Khashoggi hat dem Image Saudi-Arabiens schwer

geschadet. Dieser Fall markiert einen neuen Tiefpunkt – in kaum einem

anderen Land ist es so schlecht um die Pressefreiheit bestellt“,

sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. „Wenn die saudi-arabische

Regierung ihr weltweites Ansehen verbessern will, muss sie ein

starkes politisches Zeichen setzen: Das wäre in unseren Augen der

Fall, wenn sie alle inhaftierten Medienschaffenden freilässt.“

Saudi-Arabien rangiert schon seit langem am unteren Ende der

Rangliste der Pressefreiheit. Mehr als 30 Journalistinnen und

Journalisten sowie Blogger und Bloggerinnen sitzen willkürlich in

Haft. Zum ersten Mal ist das Königreich dieses Jahr unter den zehn

schlechtplatziertesten Ländern und findet sich nun auf Rang 172 von

180 Ländern wieder (https://ogy.de/fh7c).

In vier Fälle ist zuletzt etwas Bewegung gekommen

(https://ogy.de/6udt): Eman al-Nafjan und Hatun al-Fassi wurden unter

Auflagen freigelassen. Marwan al-Muraisi und Abdelrahman Farhaneh,

deren Verbleib längere Zeit unklar war, konnten schließlich ihre

Familien darüber informieren, dass sie verhaftet wurden. Reporter

ohne Grenzen ruft die saudi-arabischen Behörden dazu auf, alle

inhaftierten Medienschaffenden auf der Stelle und ohne Bedingungen

freizulassen.

„Es war uns wichtig, mit der saudi-arabischen Regierung direkt ins

Gespräch zu kommen. Unsere bisherige politische Advocacy- und

Kampagnenarbeit werden wir unverändert fortsetzen. Wir hoffen, dass

die Gespräche positive Folgen für die Pressefreiheit und für die

Inhaftierten haben“, so Mihr weiter.

Reporter ohne Grenzen hat sich vor und nach der Reise gegenüber

vielen Regierungen und den Vereinten Nationen dafür eingesetzt, den

Mord an Jamal Khashoggi konsequent zu ahnden. Immer wieder hat ROG

zudem die saudi-arabischen Behörden aufgefordert, ihre Willkürpraxis

zu beenden und kritische Journalistinnen und Journalisten

freizulassen.

Weitere Informationen zur Lage der Pressefreiheit in Saudi-Arabien

finden Sie unter https://www.reporter-ohne-grenzen.de/saudi-arabien/

