Rheinische Post: Unionshaushälter lehnen zusätzliche Bundeshilfen für Kommunen strikt ab

Die Haushaltspolitiker der Unionsfraktion haben

höhere Hilfen des Bundes für strukturschwache Kommunen etwa durch

eine Teilübernahme der Altschulden strikt abgelehnt. „Der Bund hat

keine Spielräume mehr im Haushalt für weitere Hilfen an die

Kommunen“, sagte der Chefhaushälter der Fraktion, Eckhardt Rehberg

(CDU), der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag). „Der Bund hat

die Länder und Kommunen in den letzten Jahren massiv bei den

Sozialausgaben entlastet“, sagte Rehberg. Der Beschluss der

Bundesregierung zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse

„bedeutet nicht, dass der Bund sofort in die Altschuldentilgung der

Kommunen einsteigt“, betonte Rehberg. „Im Gegenteil: Zunächst sind

die Länder in der Pflicht, ihre Kommunen auf eine solide finanzielle

Grundlage zu stellen.“ Hessen habe mit der vollständigen Befreiung

seiner Kommunen von den Kassenkrediten vorgemacht, wie es gehe. „Dies

ist ein Vorbild für die anderen betroffenen Länder“, so Rehberg. Das

Bundeskabinett hatte dagegen am Mittwoch Eckpunkte zur besseren

Förderung schwacher Kommunen beschlossen. Darin erklärt sich der Bund

bereit, bei der Tilgung der kommunalen Altschulden unter Bedingungen

zu helfen.

