Schummer: Pflegekräfte angemessen bezahlen

Private Pflegeeinrichtungen müssen Tarifverträge

abschließen, um einen Pflegenotstand zu vermeiden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat 14 Euro als Untergrenze

für die Entlohnung von qualifizierten Pflegekräften genannt. Hierzu

erklärt Uwe Schummer, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion:

„Es ist gut und richtig, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

mit einem unteren Stundenlohn von 14 Euro für Pflegefachkräfte eine

Zielmarke genannt hat. Zu attraktiven Arbeitsbedingungen gehören auch

gute Löhne. Wir wollen, dass die Pflegebranche engagierte und fähige

Menschen gewinnen kann. Besonders in der Altenpflege ist der

Handlungsbedarf groß. Es geht um nicht weniger als um die Abwendung

eines Pflegenotstandes.

Die Sozialpartner in der Branche sind am Zuge, die Einzelheiten in

überschaubarer Zeit tarifvertraglich zu regeln. Diese Vereinbarungen

müssen dann für alle in der Pflege gelten. Mit dem Gesetz für bessere

Löhne in der Pflege werden wir die Rahmenbedingungen für das

Zustandekommen solcher Tarifverträge verbessern.

In Teilen der privaten Pflegelandschaft gibt es leider fehlende

Verhandlungsbereitschaft bis hin zu aktivem Widerstand gegen

Tarifverträge. Das ist unverständlich, zumal gleichzeitig darüber

geklagt wird, wie schwer es ist, geeignete Pflegekräfte zu finden.

Deshalb wird das geplante Gesetz auch Vorkehrungen gegen solche

Blockaden treffen.“

Hintergrund: Der aktuelle, für Pflegehilfskräfte gedachte

allgemeine Mindestlohn in der Pflege beträgt 11,05 Euro in

Westdeutschland und 10,55 Euro in Ostdeutschland. Für

Pflegefachkräfte gibt es keine eigene Untergrenze.

