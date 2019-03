Rengha Rodewill: EINBLICKE literarische-politische-künstlerische Hunzinger / Luxemburg

Rengha Rodewill verschafft sich interessante Einblicke in das Leben der berühmten jüdischen Berliner Bildhauerin Ingeborg Hunzinger (1915-2009). Zahlreiche Fotografien von 2008 aus Haus, Atelier und Garten werden gezeigt. Rodewill dokumentiert außerdem wichtige Skulpturen im Berliner Stadtraum von 2011 die von der Künstlerin geschaffen wurden. Hunzingers bedeutendes Werk ist aber der „Block der Frauen“ in der Berliner Rosenstraße, das Denkmal erinnert an den Aufstand Berliner Frauen 1943, der Rosenstraßen-Protest. Ein biografischer Text über die Bildhauerin führt den Leser in das unruhige Leben Hunzingers von Beginn der Kindheit in einem wohlhabenden Berliner arisch-jüdischem Elternhaus. Die Krönung ihres Lebenswerkes sollte eine lebensgroße Skulptur von Rosa Luxemburg, die sie sehr verehrte, werden. Vor der Berliner Volksbühne, auf dem gleichnamigen Platz, wollte man sie aufstellen. Ingeborg Hunzinger ist bis heute Berlins prägendste Bildhauerin. Mitten in der Arbeit im Alter von 94 Jahren verstarb die Bildhauerin am 19. Juli 2009 in Berlin. Auf dem „Alten Friedhof Wannsee“, wurde sie im Familiengrab ihres Großvaters, dem bedeutenden Berliner Maler Philipp Franck beigesetzt. Die letzten Fotos von Rodewill sind von Januar 2019 aus Berlin-Rahnsdorf, sie zeigen die Veränderungen an Haus und Garten in der Fürstenwalder Allee 12.

Rosa Luxemburg gewährt literarische Einblicke in ihren emotionalen Liebesbriefen an Leo Jogiches, dem Mitbegründer der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), Clara Zetkin, Mathilde Jacob, Karl Liebknecht sowie an ihren jungen Geliebten Kostja Zetkin. Die Liebesbriefe sind zartfühlend und dann wieder rebellisch; wir erleben die politische Kämpferin außerhalb der Klassenkämpfe in ihrer widerspruchsvollen Privatsphäre.

Kostja Zetkins Lebensspuren mit seiner Frau Gertrude Bardenhewer werden in teils erstmals veröffentl. Bildern gezeigt. Das besondere und historische Bildmaterial umfasst die Jahre in Frankreich, USA und Kanada.

Z.Zt. nur auf dem iPhone, iPad, iPod touch und Mac verfügbar ab 09. März 2019

Kategorie: Biografien und Memoiren

Verlag: artesinex eBook publishing

ca. 186 Seiten

133 Fotos Schwarz-Weiß und Farbe

Preis: 6,99 Euro

ISBN: 978-3-9820572-1-7

Sprache: Deutsch