Rennen um CDU-Parteivorsitz: Mit den Kandidaten auf Tuchfühlung (FOTO)

Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn MdB und Friedrich Merzwaren gestern bei der Bundesvertreterversammlung derKommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands (KPV) inKoblenz zu Gast. Anders als bei den Regionalkonferenzen, die einspezielles Format zum innerparteilichen Wahlkampf bieten, ging es beider Veranstaltung der KPV darum, mit den Mitgliedern informell insGespräch zu kommen und sich über die Lage der Kommunen, dieBeziehungen zum Bund und kommunalpolitische Themen auszutauschen. DieKPV, mit ihrem Bundesvorsitzenden Christian Haase MdB, hatte bereitskurz nach Bekanntwerden des Wechsels an der Spitze der Partei ihreErwartungen und „eine Hand voll Ideale“ an die/den Nachfolger/in vonDr. Angela Merkel formuliert.

„Wir möchten jemanden in der Führung der Partei sehen, der ein

kommunalpolitisches Herz hat. In vielen Begegnungen haben sich die

Gäste der KPV ein sehr persönliches Bild von Frau Kramp-Karrenbauer,

Herrn Merz und Herrn Spahn machen können“, so der

KPV-Bundesvorsitzende, Christian Haase MdB.

Welches die angesprochenen Ideale sind? Hier geht–s lang:

https://kpv.de/blog/neuer-cdu-parteivorsitz-eine-hand-voll-ideale/

Pressekontakt:

Anne-Sophie König

a.koenig@kpv.de

0173/6454949

Original-Content von: Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands, übermittelt durch news aktuell