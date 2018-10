„Report Mainz“: Bundesregierung hält an Polizeieinsatz in Saudi-Arabien fest

Nach Informationen des ARD-Politikmagazins „Report

Mainz“ will die Bundesregierung an dem umstrittenen

Ausbildungsprojekt der Bundespolizei in Saudi-Arabien festhalten.

Seit 2009 sind Beamte der Bundespolizei in Saudi-Arabien im Einsatz,

um das Königreich bei der Modernisierung seines Grenzschutzes zu

unterstützen. Die deutschen Beamten trainieren saudische

Sicherheitskräfte in grenzpolizeilichen Taktiken. Seit Beginn des

Projektes im Jahre 2009 werden von Jahr zu Jahr mehr deutsche Beamte

eingesetzt. Ihre Zahl wuchs von 14 Beamten 2009 auf zuletzt 70 Beamte

im Jahr 2018. Entsprechend entwickelte sich das Volumen des

Projektes. 2013 betrug es noch 707.896 Euro, 2018 bereits 3.203.100

Euro. Die Kosten für die Trainingsmaßnahmen im Trainingsjahr Oktober

2018 bis September 2019 werden sich voraussichtlich auf ca. 4,3 Mio.

Euro belaufen.

Auch nach der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi sieht die

Bundesregierung keinen Grund, das Projekt infrage zu stellen. In

einer schriftlichen Antwort an „Report Mainz“ stellt das

Bundesministerium des Inneren fest: „Die Unterstützung bei der

Modernisierung des saudi-arabischen Grenzschutzes ist Teil einer

strategischen Partnerschaft im Sicherheitsbereich. Sichere Grenzen

sind auch eine wesentliche Voraussetzung für eine wirksame

Terrorismusbekämpfung. Die Bundesregierung bewertet laufend das

Engagement in Drittstaaten im Lichte aktueller politischer

Entwicklungen. Sobald eine Entscheidung über die Weiterführung des

Projektes erforderlich wird, erfolgt diese nach einer Bewertung der

aktuellen Ereignisse und in Abstimmung innerhalb der

Bundesregierung.“ Derzeit finden auf Wunsch der Saudis keine

Trainingseinheiten statt.

Irene Mihalic, die innenpolitische Sprecherin der Fraktion der

Grünen im Bundestag, fordert dagegen ein Ende des Projektes, denn:

„Eine Zusammenarbeit, bei der es um Sicherheitsfragen, die

Vermittlung von Know-how und den Verkauf von Sicherheitstechnik geht,

kann es nach meinem Dafürhalten nur mit Staaten geben, die anders als

Beispielsweise Saudi-Arabien die Einhaltung menschenrechtlicher

Standards garantieren.“

Seit Reporter des ARD-Politikmagazins „Fakt“ das Projekt 2011

aufgedeckt hatten, war der Einsatz der Bundesbeamten in Saudi-Arabien

umstritten. Die Bundespolizisten bilden saudische Sicherheitskräfte

nicht nur in Passangelegenheiten aus, sondern unterrichteten auch

Einsatztaktiken, die zur Aufstandsbekämpfung eingesetzt werden

können. Seit Jahren geht das saudische Regime gewaltsam gegen

Oppositionelle und regimekritische Demonstranten vor. Die

Menschenrechtslage in dem Land gilt als katastrophal. Die

Bundesrepublik hat keinerlei Einfluss auf den Einsatz der von ihnen

ausgebildeten Sicherheitskräfte.

Die Mission der Bundespolizei ist Teil eines milliardenschweren

Rüstungsdeals des deutsch-französischen Konzerns Airbus, früher

EADS-Cassidian, mit Saudi-Arabien. Der Konzern errichtet eine

Grenzsicherungsanlage rund um den Wüstenstaat. Abgewickelt wird das

Projekt von Airbus und der GiZ, der Deutschen Gesellschaft für

internationale Zusammenarbeit. Die ersten sechs Jahre waren die

eingesetzten deutschen Beamten noch der saudischen Rechtsprechung,

der Scharia, unterworfen. Seit März 2015 ist in einem Ressortabkommen

geregelt, dass die Beamten weder festgenommen noch festgehalten

werden dürfen. Zudem darf ihr Eigentum nicht beschlagnahmt werden und

in Bezug auf Äußerungen, Schriftstücke oder Tätigkeiten, die sie in

ihrer offiziellen Funktion ausüben, genießen sie Immunität.

