Weiterhinüber 3 Millionen erstmals erteilte Aufenthaltstitel in den EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2017

Im Jahr 2017 wurden in der Europäischen Union

(EU) etwa 3,1 Millionen erstmals erteilte Aufenthaltstitel an

Nicht-EU-Bürger verzeichnet. Im Vergleich zu 2016 stieg die Zahl um

beinahe 4% (bzw. 112 000). Erwerbstätigkeit war der Grund für knapp

ein Drittel (32%) aller erstmals erteilten Aufenthaltstitel in der EU

im Jahr 2017, Familie für 26% und Ausbildung für 17%, während andere

Gründe, darunter internationaler Schutz, 24% ausmachten.

Der Anstieg der Gesamtzahl der erstmals erteilten Aufenthaltstitel

im Jahr 2017 gegenüber 2016 war hauptsächlich auf zunehmende Zahlen

in den Kategorien Erwerbstätigkeit (155 000 bzw. +18%), familiäre

Gründe (49 000 bzw. +6%) und Ausbildung (30 000 bzw. +6%)

zurückzuführen, während die Zahl in der Kategorie „andere Gründe“

(123 000 bzw. -14%) zurückgegangen ist. In Deutschland wurden im Jahr

2017 51,7% der Aufenthaltstitel aus „anderen Gründen“ erteilt, 29,3%

entfielen auf familiäre Gründe, 9,1% auf Ausbildung und 9,9% auf

Erwerbstätigkeit.

Im Jahr 2017 wurde jeder fünfte erstmals erteilte Aufenthaltstitel

von Polen (683 000 bzw. 22% aller in der EU erteilten

Aufenthaltstitel) gemeldet, gefolgt von Deutschland (535 000 bzw.

17%), dem Vereinigten Königreich (517 000 bzw. 16%), Frankreich (250

000 bzw. 8%), Spanien (231 000 bzw. 7%), Italien (187 000 bzw. 6%)

und Schweden (130 000 bzw. 4%). Insgesamt wurden in der EU 6 erstmals

erteilte Aufenthaltstitel je 1 000 Einwohner registriert, in

Deutschland lag dieser Wert bei 6,5.

Staatsangehörige der Ukraine (662 000 Personen, davon fast 88% in

Polen) erhielten im Jahr 2017 weiterhin die meisten Aufenthaltstitel

in der EU, vor Staatsangehörigen Syriens (223 000, davon fast zwei

Drittel in Deutschland), Chinas einschließlich Hongkongs (193 000,

davon fast die Hälfte im Vereinigten Königreich), Indiens (163 000,

davon 44% im Vereinigten Königreich), der Vereinigten Staaten (147

000, davon über die Hälfte im Vereinigten Königreich), Marokkos (108

000, davon über 41% in Spanien) und Afghanistans (87 000, davon etwa

61% in Deutschland). Etwa die Hälfte aller in der EU im Jahr 2017

erstmals erteilten Aufenthaltstitel wurde für Staatsangehörige aus

diesen sieben Ländern ausgestellt. In Deutschland stammten 26,2% der

Personen, die einen Aufenthaltstitel erhielten, aus Syrien, 9,9% aus

Afghanistan und 8,7% aus dem Irak.

Diese Verwaltungsdaten zu Aufenthaltstiteln in der EU sind einem

Bericht entnommen, der von Eurostat, dem statistischen Amt der

Europäischen Union, herausgegeben wird.

Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf der

Eurostat-Webseite abrufbar:

http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.

* * * * * * * * *

Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stellen

eine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen von

Eurostat dar.

Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf der

Eurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,

Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:

http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,

themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)

Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns auf

Facebook: EurostatStatistics

Pressekontakt:

EUROSTAT

Eurostat Media Support

Telefon: +352 4301 33408

eurostat-mediasupport@ec.europa.eu

Original-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell