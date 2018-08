Rheinische Post:Ältere Pflegerinnen leiden laut Bundesregierung auffallend häufig unter psychischen Erkrankungen

Ältere Frauen leiden überdurchschnittlich

häufig unter psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen und

dies insbesondere in Pflege- und Erziehungsberufen. Sie sind im

Vergleich zu Männern und zu jüngeren Frauen deutlich häufiger

krankgeschrieben und beantragen auch häufiger eine vorzeitige

Erwerbsminderungsrente. Das geht aus der Antwort des

Arbeitsministeriums auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervor,

die der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag) vorliegt. Demnach

wurden Frauen 2016 an insgesamt 59 Millionen Tagen wegen psychischer

Erkrankungen und Verhaltensstörungen krankgeschrieben, bei Männern

waren es nur 39 Millionen. In der Altersgruppe der 55- bis

60-jährigen waren Frauen doppelt so häufig wegen psychischer

Belastungen arbeitsunfähig geschrieben als Frauen zwischen 25 und 30

Jahren. Männer in der gleichen Altersgruppe zwischen 55 und 60 Jahren

litten ebenfalls erheblich seltener an psychischen Erkrankungen als

ihre Altersgenossinnen. Die größere Häufigkeit bei älteren Frauen ist

auch auf ihre Tätigkeiten zurückzuführen. Im Gesundheits- und

Sozialwesen stellen Frauen insgesamt mit 78 Prozent die große

Mehrheit der Beschäftigten. In der Kranken- und Altenpflege gab es

der Regierungsantwort zufolge 2016 nach dem Hochbau die meisten

Krankschreibungen wegen psychischer Belastungen. Beschäftigte in der

Gesundheits- und Krankenpflege waren aus diesem Grund

durchschnittlich an 29,7 Tagen krankgeschrieben, in der Altenpflege

an 29,4 Tagen. In einer Umfrage des Bundesinstituts für Berufsbildung

gaben 68 Prozent der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen

und 71 Prozent im Erziehungswesen an, „verschiedene Arbeiten

gleichzeitig betreuen zu müssen“, so die Regierungsantwort. Doppel-

und Dreifachbelastungen führen oft zu psychischen Erkrankungen.

„Beschäftigte in Pflege und Erziehungsberufen – viele davon Frauen –

leisten Arbeit, die enorm wichtig für unsere Gesellschaft ist.

Es ist ein Armutszeugnis, dass unsere eigentlichen

Leistungsträgerinnen krank werden und bis zum Burn-Out schuften

müssen“, sagte die Linken-Politikerin Jutta Krellmann. „Um sie zu

entlasten, müssen zehntausende Stellen in Pflege, Kitas und Schulen

neu geschaffen werden“, forderte sie.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell