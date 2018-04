Rheinische Post: Arbeitsminister Heil weist Kritik an Lohnkostenzuschüssen zurück

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat

Kritik an den geplanten staatlichen Lohnkostenzuschüssen für

Langzeitarbeitslose zurückgewiesen. „Ich bin mir sicher, dass wir mit

den Zuschüssen keine privaten Betriebe vom Markt verdrängen“, sagte

Heil der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“

(Samstagsaugabe). „Schließlich steht das Instrument grundsätzlich

allen Betrieben offen“, sagte der Minister. Die Einstellungschancen

für Langzeitarbeitslose mit Hilfe von Lohnkostenzuschüssen für

Arbeitgeber würden auch wegen der wachsenden Arbeitskräfteknappheit

zunehmen. „Viele Unternehmen suchen doch händeringend nach

Arbeitskräften“, sagte Heil. „Die, die in der Lebensrealität

unterwegs sind und wissen, dass man Menschen eine Chance geben muss,

kann ich überzeugen. Zum Beispiel Handwerksbetriebe, die sonst keine

Arbeitskräfte mehr finden und die mehr tun wollen für den

Zusammenhalt in der Gesellschaft“, sagte der Minister.

