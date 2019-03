Rheinische Post:Ärzte zu Spahns Versorgungsgesetz: „Chronisch Kranke könnten die Verlierer der Reform sein“

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen

Vereinigung Nordrhein, Frank Bergmann, hat vor negativen Auswirkungen

des Terminservice- und Versorgungsgesetzes von Gesundheitsminister

Jens Spahn (CDU) gewarnt. „Die Neuregelungen bei der Honorierung

zusätzlicher Termine wird sicher Kollegen motivieren, noch mehr

Patienten anzunehmen. Mich treibt aber die Sorge um, dass dies zu

Lasten der Termine für chronisch Kranke gehen könnte“, sagte Bergmann

der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag). Zum Beispiel

könnten Schlaganfallpatienten oder Parkinsonkranke nicht mehr so

häufig einbestellt werden, betonte der Mediziner. „Chronisch Kranke

könnten die Verlierer der Reform sein.“ Grundsäztlich erklärte er:

„Ich hoffe, dass sich durch das Gesetz die Versorgung der Patienten

verbessert.“ Ob es am Ende tatsächlich deutlich mehr Termine in den

Praxen geben werde, sei offen. „Wunder erwarte ich nicht, denn die

Arbeitszeit der Ärzte lässt sich nicht beliebig vermehren.“

Der Bundestag soll am Donnerstag das Versorgungsgesetz

beschließen, das unter anderem eine Ausweitung der Sprechzeiten von

Ärzten vorsieht.

