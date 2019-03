Zukunft Stadt@GRÜNBAU BERLIN / Fachkongress rund um die Themen Freiraum- und Stadtentwicklung am 11. April 2019 auf dem Berliner Messegelände im Marshall-Haus (FOTO)

Lassen sich sichere Städte planen? Was gilt es in SachenRegenwassermanagement zu beachten? Wie bringt man mehr Grün in dieStadt? Welche Rolle spielt Stadtmobiliar? Fragen wie diesen geht dasFachforum Zukunft Stadt@GRÜNBAU BERLIN am 11. April 2019 auf demBerliner Messegelände nach. Gemeinsam mit den PartnernGarten+Landschaft sowie Playground@Landscape lädt die bautecBranchenexperten ein, sich über aktuelle Fragen und planerischenHerausforderungen in der Freiraum- und Stadtentwicklungauszutauschen. Das Veranstaltungskonzept richtet sich vor allem ankommunale Planer und Entscheider, Landschaftsarchitekten und Planer,Vertreter aus der Immobilien- und Wohnungswirtschaft, sowie anVertreter aus Wissenschaft und Forschung.

Erstmals wird die Veranstaltung von der Architektenkammer Berlin

als Fortbildungsveranstaltung mit sechs Weiterbildungspunkten

anerkannt. Die Teilnahmegebühr beträgt 79 Euro (inkl. Getränke und

Mittagessen). Auf dem Programm stehen Vorträge von hochkarätigen

Speakern aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Außerdem

präsentieren sich Unternehmen wie Berliner Seilfabrik GmbH & Co.,

Hörmann KG VKG, Kaiser & Kühne Freizeitgeräte und smb

Seilspielgeräte GmbH.

Zukunft Stadt@GRÜNBAU BERLIN gehört zum Messekonzept der

Ausstellung GRÜNBAU BERLIN, die als eigener Bestandteil in die bautec

vom 18. bis 21. Februar 2020 integriert ist. Unter dem Motto

Außenräume gestalten, bauen und pflegen präsentieren sich hier

Hersteller, Dienstleister und Händler zum Thema Grüne

Stadtentwicklung. Die am 11. April auf dem Forum behandelten Themen

und Aufgaben werden dort im Rahmen der Vortragsreihen GRÜNBAU:TALKS

und SPIELRAUM:TALKS aufgegriffen und vertieft.

Anmeldung unter www.gruenbau-berlin.de

Zukunft Stadt@GRÜNBAU BERLIN

Donnerstag, 11. April 2019, 10 – 17 Uhr

Marshallhaus, Berliner Messegelände

Kongressprogramm:

10:00 Uhr

Begrüßung

Moderation: Uwe Rada, Redakteur der „taz“ und Buchautor

10:15 – 11:00 Uhr

Altersunabhängige Bewegungsmöglichkeiten im

öffentlichen Raum am Beispiel Sportschule Lastrup

Christoph Rohling (Sportschule Lastrup/Träger Kreissportbund

Cloppenburg e.V.), Lastrup

11:00 – 11:15 Uhr

Berliner – Spielgeräte fürs Leben

Ferdinand Sieglin, Berliner Seilfabrik GmbH & Co., Berlin

11:15 – 11:30 Uhr

Kaffeepause

11:30 – 11:45 Uhr

Impulsvortrag

11:45 – 12:30 Uhr

Bewegungsräume – Inspiriert durch Parkour

Martin Gessinger, TraceSpace und ParkourONE Academy, Berlin

12:30 – 12:45 Uhr

Impulsvortrag

12:45 – 13:30 Uhr

Mittagspause

13:30 – 13:45 Uhr

Bauliche Maßnahmen durch Poller zur Verkehrsregelung und zum Schutz

von Personen gegen Fahrzeugangriffe

Herr Dipl. Ing. Rüdiger Bierhenke, Hörmann KG

13:45 – 14:30 Uhr

Sicherheit im öffentlichen Raum: Humboldtforum Berlin/Neubau Axel

Springer Berlin

Timo Herrmann, bbz landschaftsarchitekten, Berlin

14:30 – 15:15 Uhr

Wie Stadtmobiliar das Verhalten im öffentlichen Raum beeinflusst

Theo Deutinger, TD, Österreich/Niederlande

15:15 – 15:30 Uhr

Kaffepause

15:30 – 16:15 Uhr

Multifunktionale Flächennutzung zur Überflutungsvorsorge am Beispiel

der Stadt Wesseling

Stefan Brückmann, die3 landschaftsarchitektur, Bonn

16:15 – 17:00 Uhr

Gebäudebegrünung – gut für Stadtklima, Artenvielfalt,

Regenwassermanagement und Erholung

Dr. Gunter Mann, Bundesverband GebäudeGrün e.V. (BuGG), Berlin

