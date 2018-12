Rheinische Post:Ärztepräsident Montgomery appelliert: „Paragraf 219a ist reformbedürftig“

Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat in

der Debatte um den Paragraf 219a auf die Reformbedürftigkeit der

Regelung verwiesen. „Der Paragraf 219a ist in einer Zeit entstanden,

als es das Internet als Kommunikationsmedium noch nicht gab, daher

ist er reformbedürftig“, sagte Montgomery der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Mittwoch). Eine Frau, die eine Abtreibung

vornehmen lassen wolle, müsse nicht nur in Hamburg oder Berlin,

sondern auch in Gegenden im bayerischen Wald oder in

Mecklenburg-Vorpommern einen niedrigschwelligen Zugang zu Beratung,

Aufklärung und zu einem Arzt bekommen, der diesen Eingriff vornimmt.

Montgomery betonte weiter: „Für die Ärzte muss es die rechtlich

abgesicherte Möglichkeit geben, dass sie sachlich darüber informieren

können, wenn sie unter medizinisch korrekten Bedingungen diesen

Eingriff vornehmen.“ Aus Sicht der Ärzteschaft kann das über ein

allgemeines Register laufen, das im Internet leicht auffindbar ist.

