Rheinische Post: Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen steigen laut IW-Studie seit Jahrzehntenüberproportional

Die Pro-Kopf-Ausgaben der Gesetzlichen

Krankenversicherung (GKV) sind seit der Wiedervereinigung deutlich

stärker gestiegen als die Einkommen der Beitragszahler. Das geht aus

einer noch unveröffentlichten Studie des Kölner Instituts der

deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Online-Ausgabe, Sonntag) vorliegt. „Seit 1991 sind die

Ausgaben je Versichertem jedes Jahr um durchschnittlich einen

Prozentpunkt stärker gestiegen als die beitragspflichtigen Einkommen

pro Kopf“, heißt es in der Studie. Auch im Vergleich zu den

Konsummöglichkeiten der Beitragszahler „wachsen die GKV-Ausgaben

überproportional stark“. Dagegen habe sich die Einnahmenseite in den

drei Jahrzehnten als stabil erwiesen. Die Zahlen zeigten, „dass die

Beitragssatzsteigerungen in der GKV bislang zu einem erheblichen

Anteil aus einem überproportional starken Ausgabenwachstum

resultieren“, schreibt IW-Ökonom Jochen Pimpertz. Die GKV-Ausgaben

müssten daher überprüft werden und Fehlanreize im Gesundheitssystem

beseitigt werden.

