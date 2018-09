Rheinische Post: Ausländische Arbeitnehmer überweisen 4,6 Milliarden Euro in die Heimat

Die Überweisungen von in Deutschland lebenden

ausländischen Arbeitnehmern in ihre Heimat sind von 3,5 Milliarden

Euro im Jahr 2015 auf 4,6 Milliarden Euro im Jahr 2017 gestiegen. Das

geht aus einer Aufstellung der Bundesbank hervor, die der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch) vorliegt. Deutlich ist der

Anstieg an privaten Geldtransfers in die Hauptherkunftsländer von

Flüchtlingen sowie in europäische Länder, aus denen in den

vergangenen Jahren besonders viele Arbeitsmigranten nach Deutschland

gekommen sind. So wurden im Jahr 2015 nur 18 Millionen Euro von

syrischen Arbeitnehmern nach Hause überwiesen. 2017 waren es schon

152 Millionen Euro. Bei den Afghanen betrug der Sprung im gleichen

Zeitraum von 24 Millionen Euro auf 47 Millionen, bei Irakern von 36

auf 56 Millionen Euro und bei den Iranern von 27 auf 36 Millionen

Euro. Die Rücküberweisungen nach Afrika sind im Zeitraum von 2015 bis

2017 von einem niedrigen Niveau mit 88 Millionen Euro auf 140

Millionen Euro im Jahr 2017 angestiegen. Traditionell hoch sind die

Heimatüberweisungen von Deutschland in andere europäische Länder.

Einen deutlichen Anstieg gibt es bei den rumänischen Arbeitnehmern,

die 2015 noch 115 Millionen Euro an Familie und Freunde schickten –

2017 waren es bereits 333 Millionen Euro. Bei den Bulgaren wuchs der

Betrag im gleichen Zeitraum von 49 Millionen Euro auf 144 Millionen

Euro. Ein leichter Rückgang der Zahlungen von hier lebenden

Ausländern in die Heimat ist bei den Türken zu verzeichnen: Waren es

2015 noch 826 Millionen Euro, sanken sie 2017 auf 816 Millionen Euro.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell