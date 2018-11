Rheinische Post: Bank-Baustelle Kommentar Von Georg Winters

Als Zyniker könnte man sagen: Wen wundert–s –

alle drei Jahre ist halt mal wieder Zeit für eine Razzia bei der

Deutschen Bank. 2012, 2015, 2018 – Steuerhinterziehung, Cum-ex,

Geldwäsche. Dass einzelne Mitarbeiter die Themen Geldwäsche und

Prävention nicht so richtig ernst genommen haben, ist bis zur

Finanzaufsicht bekannt, ändert aber nichts daran, dass jeder neue

Einzelfall den Aktienkurs noch weiter abschmieren lässt.

Wertvernichtung par excellence. Noch mal der Zyniker: Der Ruf der

Bank könnte unter den Razzien gewaltig leiden – wäre er nicht längst

schon ruiniert. Die Deutsche Bank ist zur juristischen Dauerbaustelle

verkommen. Jeder kleine Erfolg, den sie in ihrem Geschäft verbuchen

könnte, wird alsbald durch den nächsten Skandal überlagert. Der

trifft bei den Führungskräften stets jene, die schon weg oder

aussortiert worden sind. Das Einzige, was bleibt, ist die Hoffnung

darauf, dass die jetzige Führungsgeneration den Konzern endlich in

den Griff bekommen möge. Alles andere wäre verheerend für die Zukunft

der einstigen Bank von Welt.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell