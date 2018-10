Rheinische Post: Barley will Besteller-Prinzip auch bei Immobilienkauf einführen

Die Maklergebühr beim Immobilienkauf soll

künftig der Auftraggeber zahlen. Bundesjustizministerin Katarina

Barley (SPD) sagte der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag):

„Ich werde dafür sorgen, dass dieses Besteller-Prinzip für den

Immobilienverkauf rasch eingeführt wird.“ Ein genaues Datum nannte

sie nicht. Das Besteller-Prinzip gilt bereits bei der Vermittlung von

Mietobjekten. Barley sagte: „Maklergebühren lassen die Kosten beim

Wohnungs- oder Hauskauf explodieren.“ Durch das Besteller-Prinzip

würden die Käufer spürbar entlastet. „Denn meistens wird der Makler

für den Verkäufer tätig, nicht für den Käufer.“ Maklergebühren

stünden gerade in Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt in keinem

Verhältnis zur erbrachten Leistung. „Auch deshalb muss beim

Immobilienkauf gelten, was im übrigen Recht längst ein allgemein

gültiger Grundsatz ist: Wer bestellt, der zahlt auch“, sagte Barley.

