Rheinische Post: BGH urteilt richtig Kommentar Von Georg Winters

Der Bundesgerichtshof hat im juristischen

Streit um die Lebensversicherungen die richtige Entscheidung

getroffen – eine Entscheidung, die die Solidargemeinschaft stärkt.

Müssten die Lebensversicherer in großem Stil Wertpapiere mit hoher

Verzinsung verkaufen, um die Ansprüche aus den auslaufenden Verträgen

zu erfüllen, wäre nämlich für jene, deren Policen später enden,

nichts mehr übrig. Das kann nicht sein. In der Lebensversicherung

kann es nicht Kunden erster und zweiter Klasse geben, lautet die

einfache Erkenntnis. Schuld an der Misere sind auch Europas

Zentralbanker. Nicht nur die Sparer und Anleger, sondern auch die

Lebensversicherer sind Opfer einer Nullzinspolitik der Europäischen

Zentralbank geworden, deren Sinnhaftigkeit man anzweifeln darf, weil

durchschlagend positive Wirkung in den wirtschaftlichen

Krisenregionen des Kontinents ausgeblieben ist. So lange sich bei den

Zinsen nichts ändert, ist die Perspektive für das Produkt

Kapitallebensversicherung schlecht. Des Deutschen vermeintlich

liebstes Kind in Sachen Altersvorsorge ist in Wirklichkeit ein

Sorgenkind.

