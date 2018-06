Mittelbayerische Zeitung: Es ist Zeit, zu gehen / Joachim Löw hat es nicht geschafft, aus starken Spielern eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Dafür muss er die Verantwortung übernehmen. Von Felix Kronawitter

Profifußballer sind wahrlich nicht bekannt

dafür, bei den sogenannten Field-Interviews mehr als Worthülsen von

sich zu geben. Nach dem erschreckend schwachen WM-Auftakt der

deutschen Nationalmannschaft war das aber anders. Marco Reus hatte

sich verplappert: Bereits im Trainingslager habe ihm Löw mitgeteilt,

dass er nicht von Anfang an spielen würde, „weil wir davon ausgehen,

dass das Turnier sehr lang geht und ich vor allem in den wichtigen

Spielen…“ Dann stoppte er und ruderte zurück. Ob ihm die Tragweite

seiner Aussage plötzlich gewusst worden war oder ob ein wild

gestikulierender Pressesprecher des DFB ausschlaggebend war für die

Kehrtwende, ist leider nicht überliefert. Der Bundestrainer hatte es

nicht für möglich gehalten, die rund 82 Millionen Bundestrainer und

Bundestrainerinnen hierzulande auch nicht: Der Weltmeister

verabschiedet sich aus Russland. Und das bereits nach der Vorrunde –

eine historische Premiere für eine deutsche Auswahl. Das sitzt!

Joachim Löw hat es nicht geschafft, aus einem illustren Kreis aus

starken Spielern eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Wenn ab

Samstag in der K.o.-Phase die Musik spielt, sind die Deutschen nur

mehr Zuschauer. Und dafür muss der Bundestrainer die Verantwortung

übernehmen. Nach zwölf Jahren Löw-Ära braucht es einen Neuanfang.

Wenn eine DFB-Auswahl in einer eigentlich dankbaren Gruppe mit

Mexiko, Schweden und Südkorea verdient ausscheidet, ist ein neuer

Impuls auf der Cheftrainerposition alternativlos. Ein WM-Titel, drei

Halbfinalteilnahmen und ein weiteres Finale. Löws Bilanz ist

zweifelsohne imposant bei Welt- und Europameisterschaften. Im

Nachhinein wird er sich aber vielleicht selbst vorwerfen, den

Absprung nicht rechtzeitig geschafft zu haben. In den drei

Vorrunden-Partien hat Löw insgesamt 20 verschiedene Akteure

eingesetzt. Nach der Pleite gegen Mexiko hatte er gegen Schweden vier

Neuen sein Vertrauen geschenkt. Gegen Südkorea kredenzte er gleich

einen frischen Fünferpack. Das ist der beste Beleg dafür, dass er

eine weltmeisterliche Formation einfach nicht gefunden hat. Gegen

Mexiko war Deutschland noch mit weltmeisterlichem Übermut angetreten.

Eine Ausrichtung, die sprachlos macht. Mit seinem Offensivwahn hat

Löw die defensive Stabilität riskiert. „Offense wins Games, Defense

wins Championships“, heißt es immer so schön. Letztlich haperte es in

allen Bereichen. Dabei hätten die Alarmglocken schon nach der

miserablen Vorbereitung schrillen müssen. Denn die Probleme, die

gegen Österreich und Saudi-Arabien offenkundig wurden, zogen sich

durchs Turnier. Am Ende reichte es nur zu einem Zittersieg gegen

Schweden. Nachdem den deutschen Angreifern die Durchschlagskraft

gefehlt hatte, musste ein nicht unhaltbarer Freistoß in der

Nachspielzeit herhalten. Im ersten Duell noch mit zu breiter Brust

angetreten, hatten die DFB-Kicker gegen Südkorea letztlich die Hosen

voll. Das historische WM-Aus vor Augen, war nicht mehr viel zu sehen

vom weltmeisterlichen Selbstbewusstsein. Um Spiele, in denen es

einfach nicht läuft, rumzureißen, braucht es Führungsspieler. Typen

wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger oder Philipp Lahm wurden

aber nicht adäquat ersetzt. Ein Toni Kroos, ein Sami Khedira oder ein

erschreckend blasser Thomas Müller haben es nicht geschafft, diese

Lücken zu füllen. In Russland stand nur ein Leader auf dem Platz:

Manuel Neuer. Doch der konnte nur bedingt Einfluss nehmen auf seine

Vorderleute. Angetreten fast ohne Spielpraxis, war der Keeper der

einzige deutsche Lichtblick. Eines ist auch in der bitteren Stunde

schon gewiss: Die deutsche Auswahl wird beim nächsten großen Turnier

in zwei Jahren sowohl personell als auch fußballerisch ein ganz

anderes Gesicht zeigen.

