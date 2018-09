Rheinische Post: Bundesländer wollen Deutschland zu Justizstandort für internationale Wirtschaftsverfahren ausbauen

Mehrere Bundesländer wollen unter der

Federführung von Nordrhein-Westfalen und Hamburg deutsche Gerichte zu

einem Justizstandort für internationale Wirtschaftsstreitigkeiten mit

Millionensummen ausbauen. Bis Jahresende würden Reformvorschläge für

die Prozessordnungen vorgelegt, sagte NRW-Justizminister Peter

Biesenbach (CDU) der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag). Dazu

gehörten Englisch als Verfahrenssprache sowie effiziente, zügige und

transparente Verfahren etwa an Oberlandesgerichten. Große Unternehmen

und ihre Mitarbeiter sollen so mehr Rechtssicherheit sowie Anreize

bekommen, nicht vor private Schiedsgerichte oder ausländische

Gerichten zu ziehen. Biesenbach sagte, das Schicksal der Mitarbeiter

von Unternehmen, das oftmals an milliardenschweren Entscheidungen

hänge, dürfe nicht Schiedsgerichten überlassen werden, die „hinter

verschlossener Tür Geheimjustiz betreiben“. Hamburgs Justizsenator

Till Steffen (Grüne) erklärte: „Eine fachkundige und effizient

arbeitende Justiz ist für die internationale Wirtschaft heutzutage

überlebenswichtig.“ Die deutschen Gerichte seien bei internationalen

Handelsangelegenheiten noch nicht erste Ansprechpartner. „Der

punktuelle Umbau des deutschen Justizwesens wird unausweichlich

sein.“ Unterstützt wird die Initiative von Bayern, Baden-Württemberg,

Hessen und dem Saarland.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell