Rheinische Post: Bundesregierung verzögert Aufnahme von Flüchtlingen aus UNHCR-Lagern

Deutschland hat für 2018 bisher keinen einzigen

Platz für Flüchtlinge aus den UNHCR-Lagern in Nordafrika oder im

Nahen Osten zur Umsiedlung nach Deutschland angeboten, obwohl die

Bundesregierung dies den Vereinten Nationen (VN) zugesagt hatte. Das

geht aus der Regierungsantwort auf eine kleine Anfrage der Grünen

hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“

(Dienstagausgabe) vorliegt. „Die Bundesregierung hat bislang noch

keine Entscheidung über die künftige Aufnahme im Wege des

Resettlement getroffen“, heißt es darin. Bundeskanzlerin Angela

Merkel (CDU) hatte den Vereinten Nationen Mitte 2017 insgesamt 40.000

Resettlement-Plätze in Europa in Aussicht gestellt. Davon sollte

Deutschland den seiner Größe entsprechenden Anteil übernehmen. Die

deutsche Anmeldung hätte bis Oktober erfolgen sollen, eine weitere

Frist läuft im Februar ab. Für 2018 drohe wegen der schleppenden

Regierungsbildung „eine Nullnummer bei der wichtigen

Resettlementaufnahme“, kritisierte Luise Amtsberg (Grüne). Frankreich

habe bereits gut 10.000 Plätze für Flüchtlinge aus UNHCR-Lagern

angemeldet, Großbritannien knapp 8000 und Schweden 8750. Das

EU-Kontingent war zwischenzeitlich auf 50.000 Plätze erhöht worden.

Auch beim weiteren Resettlement-Programm auf nationaler Ebene gibt es

bisher von Berlin für das laufende Jahr keine einzige Anmeldung, wie

aus der Antwort hervorgeht. Die Meinungsbildung der Regierung auch

dazu sei noch nicht abgeschlossen.

