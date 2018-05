Rheinische Post: CDU-Vize Strobl fordert SPD-Länder zu mehr Abschiebungen auf

Der CDU-Parteivize und baden-württembergische

Innenminister Thomas Strobl hat die SPD-regierten Länder zu mehr

Abschiebungen aufgefordert. „Wir in Baden-Württemberg führen mit

großer Konsequenz zurück, und ich würde mir wünschen, dass das alle

Länder, auch die SPD-regierten, so machen würden“, sagte Strobl der

in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Montagausgabe).

Abschiebungen seien ohnehin schon schwierig, und dann gebe es „eine

ganze Reihe von Personen und Organisationen, die das Vollziehen der

Ausreisepflicht noch schwieriger machen wollen“, sagte Strobl. „Für

manche, nicht für alle, ist das ein regelrechtes Geschäftsmodell“, so

der CDU-Politiker.

