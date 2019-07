Rheinische Post: Die EU muss einen Kompromiss anbieten

von Stefan Klüttermann

Eines ist klar: Viele Freunde wird sich die Europäische Union

nicht machen, wenn sie durch ein Verbot von Mikroplastik die Zukunft

Zehntausender Kunstrasenplätze auf dem Kontinent infrage stellt.

Millionen Amateursportler vor allem in Fußballvereinen träfe ein

solches Verbot. Für viele klamme deutsche Kommunen, die in den

vergangenen Jahren zusammen Milliarden ausgegeben haben, um veraltete

Aschenplätze in Kunstrasenplätze umzuwandeln, bedeutete der EU-Plan

eine finanzielle Katastrophe.

Was also tun? Europa muss beweisen, dass es einen Kompromiss

hinbekommt. Es muss am alternativlosen Plan einer Reduzierung des

Plastikmülls festhalten, aber eine Übergangsphase für bestehende

Kunstrasenplätze zulassen, bis Alternativen zum Granulat erprobt und

Finanzierungsformen für die erneute Umrüstung gefunden sind. Ein

solcher Kompromiss wäre kein Zeichen, dass Brüssel einknickt, es wäre

das Signal, dass die EU bei einem ihrer großen Projekte die

Lebenswirklichkeit von Millionen Bürgern nicht ignoriert. Insofern

taugt der grüne Rasen fast schon zur Blaupause für eine lebensnahe

Europapolitik, wie sie sich viele wünschen. Eben eine mit

Fingerspitzengefühl statt mit Direktiven aus der Ferne.

