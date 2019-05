Rheinische Post: Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen lobt Entscheidung von Thyssenkrupp

Der Oberbürgermeister von Essen, Thomas Kufen

(CDU), begrüßt, dass Thyssenkrupp sich nicht mehr in zwei

eigenständige Unternehmen spalten will. Das erklärt er gegenüber der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). „Thyssenkrupp bleibt der

Stadt Essen als ganzes Unternehmen erhalten. Der Konzern wird sich

künftig stärker am Traditionskern orientieren und seine Stärken

stärken. Damit wird auch ein deutliches Zeichen für den Standort NRW

gesetzt.“ Kufen weiter: „Es bedarf großen Mutes, getroffene

Entscheidungen zu korrigieren. Bei der von Thyssenkrupp getroffenen

Entscheidung geht es um das zukünftige Fortbestehen des Unternehmens.

Mit dem Signal der europäischen Kommission, die Pläne einer Fusion

nicht zu unterstützen, ist die jetzt getroffene Absage der bessere

Weg.“ Kufen erwarte, dass die jetzt anstehenden Umstrukturierungen im

Dialog und unter Mitbestimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

angegangen würden.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell