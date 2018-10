Rheinische Post: Ex-Minister Thomas de Maizière: „Wir haben nur noch fortissimo“

Der frühere Bundesinnenminister Thomas de

Maizière (CDU) sieht die politische Kultur in Deutschland durch

überhitzte Auseinandersetzungen beschädigt. „Es gibt in der

politischen Debatte kaum noch einen Unterschied zwischen piano und

fortissimo. Wir haben nur noch fortissimo“, sagte der CDU-Politiker

der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). Der 54-Jährige, der

heute Mitglied im Finanzausschuss des Bundestags ist, beklagte:

„Heute wird schnell von Staatsversagen gesprochen, auch wenn

staatliche Stellen eine kritische Entwicklung nur begrenzt

beeinflussen können oder nur eine einzelne Behörde Fehler gemacht

hat. Unser Staat versagt nicht, er funktioniert“, sagte er. Während

der Flüchtlingskrise hatten auch Unionsmitglieder von Staatsversagen

gesprochen. De Maizière, der sein Amt als Innenminister im Februar

abgeben musste, weil CSU-Chef Horst Seehofer das Ministerium

übernahm, sagte zu seinem Leben jetzt in der zweiten Reihe: „Es ist

eine Last, die weicht.“ Und: „Ich genieße es, neue Sachen zu machen.“

