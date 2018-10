Badische Zeitung: Merkel und der Syrien-Gipfel: Plötzlich eine Hauptrolle / Kommentar von Dietmar Ostermann

Die um ihren Einfluss in Syrien besorgte Türkei

will einen Einmarsch der mit Russland verbündeten syrischen

Regierungstruppen in die letzte Rebellenhochburg Idlib verhindern.

Moskau fordert dafür einen Preis, den nur die Europäer zahlen können:

Wiederaufbauhilfen für das von Staatschef Assad und Putins Luftwaffe

zerbombte Land. Was aber wollen, was können Merkel und Macron

erreichen? Realistisches Ziel kann nur sein, den Sturm auf das mit

Binnenflüchtlingen überfüllte Idlib und eine weitere humanitäre

Katastrophe zu verhindern. Geld für Damaskus aber kann es nur geben,

wenn Assad den Weg für echte Versöhnung freimacht.

http://mehr.bz/khs243g

