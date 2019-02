Rheinische Post: FDP-Chef Lindner fordert „Midlife-Bafög“

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner fordert

ein einkommensabhängiges Midlife-Bafög, um Lernen in jedem

Lebensalter zu ermöglichen. „Für jeden volljährigen Bürger sollte ein

digitales Freiraumkonto eingerichtet werden. Das ermöglicht allen

Menschen die Finanzierung von Weiterbildung und damit verbundener

Bildungszeit. Zudem steht jedem Bürger einkommensabhängig ein

Midlife-Bafög zur Verfügung. Menschen mit kleinem oder mittlerem

Einkommen bekommen automatisch die benötigte Unterstützung“, schrieb

der FDP-Chef in einem Gastbeitrag für die Düsseldorfer „Rheinische

Post“ (Samstagausgabe). Das über das Freiraumkonto angesparte Geld,

so Lindner, könne für Kursgebühren, Verdienstausfall bei

Fortbildungen oder ein Sabbatical eingesetzt werden. Der Chef der

Liberalen möchte darüber hinaus eine digitale Bildungsarena schaffen,

die einen direkten Zugang zu Bildungs- und Beratungsangeboten von

E-Learning-Modulen bis zu einem Hochschul-Studium bereitstellen soll.

Für ein paar zehntausend Euro zum Beispiel könnte eine Hochschule

einen digitalen Kurs zur Künstlichen Intelligenz entwickeln. Der

Kurs, so Lindner, könnte dann 83 Millionen Menschen in Deutschland

kostenlos zur Verfügung stehen.

