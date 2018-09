Rheinische Post: Finanzministerium erwartet Verdoppelung der Einkommensteuer von Rentnern auf 13 Milliarden Euro

Die Bundesregierung rechnet bis 2022 mit einer

Verdoppelung der Einkommensteuerzahlungen von Rentnern und

Pensionären auf gut 13 Milliarden Euro. Das geht aus der Antwort des

Finanzministeriums auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor,

die der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag) vorliegt. Demnach

soll das Aufkommen der veranlagten Einkommensteuer aus

Alterseinkünften 13,1 Milliarden Euro im Jahr 2022 betragen. 2016

hatten Rentner und Pensionäre dagegen erst rund 6,5 Milliarden Euro

an Einkommensteuern gezahlt. Das Ministerium beruft sich auf eine

Prognose aus der jüngsten Steuerschätzung vom Mai. Mehrere Faktoren

tragen zum erwarteten erheblichen Anstieg der Steuerzahlungenvon

Rentnern bei: Zum einen nimmt die Zahl der steuerpflichtigen Rentner

demografiebedingt zu. Zum anderen erhöht sich wegen des

Alterseinkünftegesetzes von 2005 der steuerpflichtige Teil der

gesetzlichen Rente in Jahresschritten bis zum Jahr 2040. Wer 2005 in

Rente ging, muss nur 50 Prozent davon versteuern. Beginnt der

Ruhestand im Jahr 2020, beträgt der Besteuerungsanteil der Rente

bereits 80 Prozent – und 2040 dann 100 Prozent. Die FDP bezweifelt

allerdings, dass der Staat für den demografischen Wandel finanziell

ausreichend gerüstet ist. „Wenn nicht Menschen im Berufsleben,

sondern immer mehr Rentner mit naturgemäß geringerem Steuertarif für

das Steueraufkommen sorgen müssen, folgt daraus zwangsläufig ein

Einnahmeproblem“, sagte der FDP-Politiker Christian Dürr.

