Rheinische Post: Giffeys Pläne für neuen Freiwilligendienst drohen an Scholz zu scheitern

Das Familienministerium von Franziska Giffey

(SPD) befürchtet ein Scheitern der Pläne für ein

Jugendfreiwilligenjahr als Gegenmodell zu einer in der Union

diskutierten Dienstpflicht, weil das Finanzministerium auf die Bremse

tritt. „Ich kann Ihnen nur zustimmen, dass ohne verlässliche

Haushaltsplanung die Grundlage für eine bedarfsgerechte

Weiterentwicklung der Freiwilligendienste fehlt“, heißt es in einem

der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag) vorliegenden Brief des

Parlamentarischen Staatssekretärs Stefan Zierke (SPD) an einen

SPD-Bundestagsabgeordneten. Giffey braucht nach eigenen Angaben eine

Milliarde Euro pro Jahr. Nach einer ersten Erhöhung der Fördergelder

um 65 Millionen Euro auf 328 Millionen Euro werden diese laut

Finanzplanung bis 2021 aber wieder auf 263 Millionen Euro sinken. Das

von Olaf Scholz geführte Finanzministerium habe die Zustimmung zur

nötigen Erhöhung der Fördermittel „vom Nachweis einer dauerhaften

Finanzierbarkeit auch in den Folgejahren abhängig gemacht“, schreibt

Zierke. Die Verteilungsspielräume würden aber durch die abgeschwächte

Wirtschaftsentwicklung enger. Damit gebe es keine „mehrjährig

verstetigte Finanzplanung“. Das Finanzministerium wies Giffey die

Verantwortung zu: „Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens

kommt es den Fachressorts zu, im Rahmen ihrer Prioritätensetzung

finanzielle Mittel für die aus ihrer Sicht zu erfüllenden Aufgaben in

ihrem Programmbereich in angemessener Höhe vorzusehen.“

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell