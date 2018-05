Rheinische Post: Grüne werfen Bundesregierung Verunsicherung beim Datenschutz vor

Bevor ab Freitag die neue

EU-Datenschutzgrundverordnung gilt, hat Grünen-Fraktionsvize

Konstantin von Notz der Bundesregierung vorgeworfen, die Bürger nicht

ausreichend informiert und stattdessen zusätzlich verunsichert zu

haben. „Dass man bis heute von dem beim Datenschutz federführenden

Bundesinnenminister kein Wort zur Grundverordnung vernommen hat,

irritiert nachdrücklich“, sagte von Notz der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Mittwoch). Es zeige erneut, dass der in der

digitalisierten Welt immer wichtiger werdende Daten- und

Verbraucherschutz bei der großen Koalition in keinen guten Händen

sei. „Derzeit ist die Verunsicherung groß. Statt sie durch Aufklärung

und Hilfestellung an die Hand zu nehmen, hat die Bundesregierung

diejenigen, die sich fragen, wie die Vorgaben der unmittelbar

geltenden Verordnung konkret umzusetzen sind, allein gelassen“, sagte

der Digitalexperte. Nur wenige Tage vor Inkrafttreten der nach

jahrelangen Verhandlungen mit einer breiten Mehrheit im Europäischen

Parlament und im Ministerrat verabschiedeten Reform, schüre die

Kanzlerin durch unbedachte, weder politisch noch juristisch

durchsetzbare Äußerungen zusätzliche Ängste, kritisierte von Notz.

