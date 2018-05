CSU-Politiker Thomas Kreuzer verteidigt mit Nachdruck bayerisches Polizeiaufgabengesetz

Der CSU-Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag,

Thomas Kreuzer, hat das neue, umstrittene Polizeiaufgabengesetz in

seinem Bundesland nachdrücklich verteidigt. „Wir wollen Straftaten

verhindern. Es kann doch niemand klar gemacht werden, dass wir zwar

alle Möglichkeiten haben, um Täter zu fassen, aber keine

Möglichkeiten, die Taten zu verhindern“, erklärte Kreuzer im

Fernsehsender phoenix. Von interessierter Seite würden Inhalte und

Tatsachen des Gesetzes bewusst verdreht und so die Verunsicherung

vergrößert. Kreuzer sprach sich gegen eine weitgehende

Vereinheitlichung der Landes-Polizeigesetze aus. „Ich will nicht,

dass wir in Bayern Gesetze wie in mancher Hansestadt in Deutschland

haben.“

Eben diese Vereinheitlichung befürwortete jedoch der

stellvertretende Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher

Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler. Kaum ein Polizeibeamter wisse

noch, was in anderen Bundesländern erlaubt sei. „Das ist ein

riesengroßer Hemmschuh. Wir können die Gefahrenabwehr längst nicht

mehr nur in einem Bundesland organisieren“, so Fiedler.

